Mirko Borsche Der Creative Director des ZEITmagazins schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Meine Generation ist ja in dem Bewusstsein groß geworden, dass alles, was cool ist, aus den USA kommt: die neueste Musik, die besten Klamotten – einfach alles, was die Zukunft verkörpert. Das war eine unumstößliche Gewissheit. Ich fahre seit Jahren regelmäßig in die USA, weil meine Frau Amerikanerin ist und ihre Familie dort lebt, und mit jeder Reise verliere ich dieses Gefühl ein bisschen mehr. Meistens liegt das an Details. Zum Beispiel an der US-Steckdose. Früher waren im Urlaub Steckdosen nicht so wichtig – man brauchte sie höchstens mal für den Reiseföhn. Aber mittlerweile steigt die Anzahl der technischen Geräte im Familiengepäck mit jedem Jahr an: Smartphones, Tablets, Laptops – leider schaffen wir es nicht, uns im Urlaub zumindest von einigen dieser Geräte zu trennen. So kommt man im Urlaub dauernd in Kontakt mit Steckdosen, und in den USA löst das bei mir immer ein ungutes Gefühl aus. Der Adapter zum Beispiel, um den sich im Urlaub alle rangeln, sitzt nie richtig fest in der Dose, dauernd muss ich nachprüfen, ob der Strom ankommt. In diesem Sommer habe ich mir ein US-Ladekabel gekauft, aber auch damit saß der Stecker locker, genau wie jener an der Schleifmaschine, mit der ich meinem Schwiegervater einen Nachmittag lang zur Hand ging. Scheint also ein grundsätzliches Problem der Dosen zu sein. Ab und an bekam ich einen gewischt, wenn ich ein Gerät anschloss, manchmal sah ich zwischen Dose und Stecker kurz Funken sprühen. Ich hatte dauernd Angst: Fackele ich jetzt die Bude ab? Man könnte es so zusammenfassen: Andere vermissen auf USA-Reisen das deutsche Brot, ich vermisse die deutsche Steckdose. Das Gerangel um den Adapter hat sich übrigens in diesem Urlaub erledigt: Er ist einer Steckdose zum Opfer gefallen und durchgeschmort.