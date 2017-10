Mirko Borsche Der Creative Director des ZEITmagazins schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Als ich ein Kind war, klang Laser für mich nach Science-Fiction, nach einer gefährlichen Waffe, mit der man die dunkle Seite der Macht bekämpfen konnte – und wie viele Star Wars-Fans träumte ich davon, ein Laserschwert zu besitzen.

Heute ist der Laser in Druckern, in der Stereoanlage, man kann sich sogar die Augen lasern lassen. Trotzdem hat die Faszination bei mir nicht nachgelassen, und daher habe ich den Laser-Cutter Mr Beam erst mal wie ein Ufo bestaunt. Ein 71 x 48 x 17,5 cm großer Kasten, der professionelles Schneiden und Gravieren mit Laser für zu Hause möglich machen soll. Der Cutter schneidet Materialien von Karton, Filz oder Leder bis hin zu 4 mm dickem Sperrholz oder 2 mm dickem Acryl, die Bedienung ist unkompliziert, man kann eigene Grafiken einfach in eine App hochladen und sie dann gravieren oder schneiden. Wir haben im Büro einen Spiegel so von hinten graviert, dass man die Schrift von vorn lesen konnte. Dann haben wir Bierdeckel ausgeschnitten und eigene Grafiken draufgraviert, was super aussah. Aber als die erste Begeisterung vorbei war, fragte ich mich: Wofür braucht man das denn jetzt wirklich? Ich denke, so ein Gerät könnte vor allem für Leute nützlich sein, die selbst gemachte Produkte herstellen und verkaufen – Produkte, die sich mit dem Laser schneiden oder gravieren lassen. Für den normalen Hausgebrauch sehe ich nicht so viele Einsatzmöglichkeiten. Meine Kollegen schon: Als sie feststellten, dass der Supermarkt um die Ecke nicht mehr die kreisrunden Filter führt, die wir für unsere Kaffeemaschine brauchen, haben sie sie kurzerhand mit dem Laser ausgeschnitten. Da habe ich gedacht: Vom Dunkle-Mächte-Besieger zum Filterausschneider – das hat der Laser nicht verdient.

Technische Daten:

Arbeitsfläche: 50 x 40 cm

Max. Höhe: 3,8 cm

Leistung Laser: 5 W

Preis: 2290 Euro