Ringo Starr "Ich muss leider weiter"

Zwei Stunden vor dem Treffen mit Ringo Starr ruft eine seiner Assistentinnen an, um nachzufragen, ob man bereit sei für die Begegnung. Vierundzwanzig Stunden vorher war bereits eine Mail gekommen, in der daran erinnert wurde, dass Ringo bevorzugt über sein neues Album plaudern wolle. Klar, kein Problem, da wäre nur der kleine Haken, dass die Audienz mit dem Ex-Beatle nur exakt zehn Minuten dauern darf. Zehn Minuten? Zehn Minuten! Angelegenheiten, die man in zehn Minuten besprechen kann, sind überschaubar. Wenn es also unbedingt auch um das neue Ringo-Album gehen muss, bleibt wenig Zeit für anderes. Themen wie: die Beatles, Alkohol, Hamburg oder den Brexit, den Ringo offenbar begrüßt, wie kürzlich zu lesen war. Für eine politische Diskussion sind zehn Minuten eindeutig zu knapp. Stattdessen soll es zehn Minuten lang um Ringos 19. Soloalbum gehen, Give More Love. Die meisten Menschen dürften die 18 vorangegangenen Alben nicht bemerkt haben, denn die Anzahl von Ringos Solo-Hits ist überschaubar.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden