ZEITmagazin: Frau Hayali, vor zehn Jahren wurden Sie als Co-Moderatorin des "heute-journals" bekannt. War Ihnen klar, dass Sie als Kind irakischer Einwanderer als etwas Besonderes angesehen würden?

Dunja Hayali: Mein Moderatorenkollege Claus Kleber sagte damals zu mir: "Sei vorbereitet, da wird einiges auf dich zukommen." Ich dachte: Wovon redet der? "Du bist", sagte er, "für einige eine Herausforderung. Aufgrund deiner Herkunft, deines Namens und vielleicht am Ende auch deines Aussehens."Für mich spielte meine Migrationsgeschichte nie eine Rolle. Kleber sollte recht behalten: Sie war ein Riesenthema. Manche Leute sagten: Die hat den Job nur bekommen, weil sie diese Migrationsgeschichte hat.

ZEITmagazin: Spielte die Überlegung bei den ZDF-Entscheidern eine Rolle?

Hayali: Doch, natürlich. Der Sender hat das auch transparent gemacht. Es ging darum, zu sagen: Fernsehen ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Das ZDF hatte damals erkannt, dass es da nicht gut aufgestellt war. Ich finde es ganz legitim, zu sagen: Wir suchen bewusst nach jemandem, der einen Migrationsvordergrund hat, aber der muss natürlich auch alle anderen Qualifikationen mitbringen.

ZEITmagazin: Hat Sie das Gerede gequält?

Hayali: Irgendwann wurde es mühsam. Und als das jetzt mit dem Hass in den sozialen Netzwerken anfing, fragte ich mich erneut, ob es der richtige Schritt war. Bis vor zehn Jahren, bis ich zum ZDF ging, war meine Herkunft für mich etwas ganz Normales gewesen: Ich hatte eben immer zwei Heimaten in meiner Brust. Ich bin Deutsche, aber auch Irakerin.

ZEITmagazin: Ihre Eltern sind Christen. Daher sind Sie katholisch getauft, Messdienerin waren Sie auch einmal. Damit sollten Sie bestens integriert sein.

Dunja Hayali 43, ist in Datteln geboren. Ihre Eltern stammen aus Mossul. Hayali begann ihre Karriere als Sportjournalistin, von 2007 bis 2010 war sie Co-Moderatorin des "heute-journals". Seit 2015 moderiert sie eine eigene Talkshow, die heute ihren Namen trägt

Hayali: Und ich komme aus einem Akademikerhaushalt.

ZEITmagazin: Spielen da Integrationsfragen keine so große Rolle?

Hayali: Bei uns spielten sie kaum eine. Aber als sich meine Schwester Maha als junge Frau in ihren jetzigen Mann verliebte, einen Deutschen, war das schon ein Thema bei uns zu Hause.

ZEITmagazin: Wie muss man sich das vorstellen?

Hayali: Es waren Kämpfe. Mein Vater wünschte sich, dass seine Tochter einen Araber heiratet. Aber sie hat sich durchgesetzt – obwohl sie sonst viel weicher und nachgiebiger ist als ich.

ZEITmagazin: Welche Rolle spielt Ihre Schwester in Ihrem Leben?

Hayali: Eine entscheidende. Sie war immer wieder meine Rettung, und das hat auch etwas mit meinen Eltern zu tun. Als die in den fünfziger Jahren aus dem Irak nach Österreich zum Studieren und später nach Deutschland zum Arbeiten gingen, brauchten sie Zeit und Kraft, um sich ein Leben aufzubauen. Als ich geboren wurde, war meine Schwester bereits elf Jahre alt, mein Bruder 17. In dem Jahr eröffnete mein Vater seine Praxis. Er war mit Leib und Seele Arzt, immer für seine Patienten da. Das hatte allerdings den Nachteil, dass er sehr wenig Zeit für uns hatte. Im Grunde hat mich meine Schwester großgezogen, sie war von Beginn an für mich verantwortlich und ist es irgendwie bis heute. Ich habe riesengroße Achtung vor der Lebensleistung meiner Eltern – zu dem Preis, dass ich meiner Schwester näherstehe als ihnen.

ZEITmagazin: Was hat Ihre Schwester für Sie getan?

Hayali: Während der Pubertät hatte ich eine Phase, wo ich viel gefeiert habe, weil meine Eltern an den Wochenenden oft auf Ärztekongressen waren. Alles war wichtiger als Schule. Und da meine Schwester Garten an Garten mit meinen Eltern wohnte, stand sie immer noch in der Verantwortung für mich, obwohl sie bereits eigene Kinder hatte. Sie ließ die Leine lang, aber sie achtete auch darauf, dass ich nicht total abdriftete. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich auf die schiefe Bahn geraten. Als mein bester Freund starb, war sie für mich da. Als ich meinen Job verlor, war sie für mich da. Sie ist einfach immer da. Ohne sie wäre ich nie meinen Weg gegangen. Ohne sie wäre ich ein anderer Mensch.

ZEITmagazin: Ihre Schwester ist ganz anders als Sie?

Hayali: In einem sind wir uns sehr ähnlich: Wir können beide nicht mit Ungerechtigkeiten und Unterstellungen umgehen. Grundsätzlich kenne ich aber niemanden, der gutmütiger, herzlicher, aufopferungsvoller und zugänglicher ist als meine Schwester. Wer es sich mit ihr verscherzt, mit dem stimmt was nicht. Das ist bei mir anders. Ich bin, sagen wir mal, komplizierter. Aufbrausender, jähzorniger, ungeduldiger. Meine Schwester kann mich öffnen. Es gibt den Begriff unconditional love. Ich weiß, dass meine Schwester mir gegenüber keine Erwartungshaltung hat, sie will nur mein Bestes. Und ich ihres.

Das Gespräch führte Ijoma Mangold. Er gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl, dem Psychologen Louis Lewitan, Evelyn Finger und Anna Kemper zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe.