Ich habe seit einem Jahr Silberfischchen in meinem Keller. Ich habe nichts gegen die kleinen Dinger, ich finde sie nicht eklig. Sie sind scheue, zurückhaltende Tierchen, sie zu bekämpfen tut mir fast leid. Aber es ist nun mal so, dass sich dort unten im Keller meiner Erdgeschosswohnung auch unser Badezimmer und unsere Waschmaschine befinden – beides hätte ich dann doch gerne für mich und meine Familie allein.

Ich habe im vergangenen Jahr alle Hausmittelchen ausprobiert, nichts hat geholfen. Letztlich, das sagen auch die Kommentare in Internetforen, ist die Luftfeuchtigkeit entscheidend: Sie muss sinken, damit es für die Silberfischchen wirklich ungemütlich wird.

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich lasse deshalb seit einigen Wochen den Albert Little Luftentfeuchter von Stadler Form im Keller laufen. Ein schönes Gerät mit unsichtbaren Rollen, ich kann es problemlos überall hinschieben. Einmal am Tag leere ich den 1-Liter-Wasserkanister – während der ersten Wochen war er jedes Mal randvoll. Mittlerweile saugt er pro Tag nur noch einen halben Liter Wasser aus der Luft. Ich will es nicht beschreien, aber ich habe seit Längerem keinen meiner kleinen Freunde über den Boden huschen sehen.

Doch ich bin noch nicht zufrieden. Nachdem die Feuchtigkeit raus ist, will ich den Keller nun mithilfe von Anna, dem Heizstrahler von Stadler Form, heizen. Das dürfte den Tierchen den Rest geben.

Beide Geräte ziehen viel Strom. Daher wäre es zu teuer, sie dauerhaft angeschaltet zu lassen. Doch wenn Anna und Albert Little das gewünschte Ergebnis bringen, werde ich dort unten eine Heizung installieren, um das Problem ein für alle Mal beseitigt zu haben. Dann brauche ich eigentlich nur noch eine gute Mausefalle.

Technische Daten

Größe: 298 x 555 x 216 mm

Gewicht: 10,2 kg

Kapazität: max 10 l/Tag

Preis: ca. 315 Euro