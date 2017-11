Unter Strom Mirko Borsche fragt sich, ob ein elektrisches Skateboard wirklich zu ihm passt

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Auch wenn ich nie gut darin war, finde ich Skateboardfahren cool. Die Variationen des klassischen Boards, die es heute gibt, die Longboards und die Snakeboards zum Beispiel, finde ich hingegen eher schwierig. Ich will niemanden verurteilen, aber ob es mit über 35 noch so cool ist, damit durch die Stadt zu fahren, weiß ich nicht.

Ich will deshalb gleich zu Beginn klarstellen: Die Idee, ausgerechnet ein Elektro-Skateboard zu testen, kam aus der Redaktion, von meiner Kollegin Margit Stoffels. Meine erste Reaktion war: Nur über meine Leiche! Margit fand die Idee aber lustig und ließ mir spaßeshalber ein Board in mein Münchner Büro schicken. Also gut, ich gab der Sache eine Chance.

Ich kann nur raten, sich einen Helm und Knieschoner zu besorgen, denn das Elektro-Skateboard ist echt schnell, und die Verletzungsgefahr ist ziemlich groß. Es gibt eine Bluetooth-Fernsteuerung; die Verbindung ist manchmal allerdings etwas wacklig. Wenn sie erst mal steht, kann man das Board sowohl vorwärts als auch rückwärts fahren lassen. Das ist ein bisschen albern, aber, zugegeben: lustig. Nach einer Weile haben wir hier im Büro eine schöne Verwendung für das Skateboard gefunden: Einer unserer Praktikanten legte sich flach mit dem Bauch darauf, sodass man das Brett unter ihm von oben nicht mehr sehen konnte. Es sah aus, als fliege er durchs Büro. Wir sind begeistert vom Phänomen des fliegenden Praktikanten.

In das Skateboard ist ein Griffloch eingelassen, man könnte es wie einen Aktenkoffer ins Büro tragen. Ich frage mich, wie die Kollegen reagieren würden, wenn ich mit dem Elektro-Skateboard zum nächsten Meeting bei der ZEIT erschiene. Aber ich bleibe doch lieber beim Fahrrad.

Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h

Gewicht: 6,8 kg

Max. Traglast: 80 kg

Preis: 199 Euro