Kathryn Bigelow Action Hero

Der Abend des 7. März 2010 schien der Beginn einer neuen Zeitrechnung in Hollywood zu sein. James Cameron war mit Avatar für den Oscar nominiert, dem kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten. Gegen ihn trat die Außenseiterin Kathryn Bigelow mit Tödliches Kommando – The Hurt Locker an. In der Presse hieß es, der Irakkriegsfilm wäre, wenn er gewänne, der kommerziell erfolgloseste Oscar-Gewinner aller Zeiten. Außerdem ist Bigelow Camerons Ex-Frau.

