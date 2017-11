Älterwerden Alter!

Wir haben den Künstler Max Kersting, der übrigens 34 ist, gebeten, sich mit dem Thema Älterwerden zu befassen. Kerstings Prinzip: Er sucht nach Fotos auf Flohmärkten und versieht sie mit Sprüchen. © Max Kersting

Ich verstehe nicht, warum Menschen Angst vorm Älterwerden haben oder es hassen, ihren Geburtstag zu feiern. Natürlich rückt der Tod mit jedem Lebensjahr ein Stück näher, aber darum mache ich mir – wenn alles gut läuft – mit 66 Jahren Gedanken. Im Gegenteil, sehnsüchtig zähle ich die Tage, bis ich endlich 30 Jahre alt werde. Viele sind es zum Glück nicht mehr. Ab 30, da bin ich der festen Überzeugung, wird alles besser.

Von älteren Kollegen und Bekannten ernte ich schiefe Blicke, wenn ich ihnen erzählt, wie euphorisch ich bin, bald nicht mehr als "Nachwuchs" oder "Küken" oder "jung" zu gelten. Jemand (deutlich über 30) fasste sich an den Kopf und meinte: "Bist du wahnsinnig? 22, das war ein schönes Alter! Das Leben ab 30 ist nur noch scheiße!"

Das ist sicher eine Frage der Perspektive. Ich kann ja noch nicht auf meine Dreißiger zurückblicken. Jedenfalls lasse ich mir, so kurz vor meiner Traummarke, meine Freude nicht madig machen. Bisher hat es ja immer gestimmt: Je mehr Jahre ich auf dem Buckel hatte, desto befreiter fühlte ich mich.

Ein anderer weiser Kollege erklärte mir: Mit 30 plus sei ich bald Teil der Alterskohorte "Rushhour", die denke, keine Zeit übrig zu haben, um Freundschaften zu pflegen, morgens Zeitung zu lesen oder sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Zwischen 30 und 39 treffe man nämlich die großen Entscheidungen im Leben: Kinder oder keine? Ein Haus bauen oder ewige Flexibilität? Wie soll es mit der Karriere weitergehen? Mit 30 plus stellt man die Weichen für den Rest des Lebens. Ich finde das gut, ich will in Ruhe die Weichen stellen, mich festlegen und zugleich frei sein. Man kann kein Kind revidieren, ich weiß. Ich habe mich aber sowieso drauf eingestellt, die So-offen-wie-möglich-Option zu wählen. Ich muss die vier Mauern, in denen ich wohne, beispielsweise nicht besitzen, um mich heimisch zu fühlen. Das habe ich in den vergangenen 30 Jahren an mir beobachtet. Überhaupt glaube ich nun zu wissen, was mich glücklich macht und unter welchen Umständen ich mich frei fühle.

Als U-30er ist man natürlich auch frei. Oder besser: Man muss frei sein. Die Erwartung an die Jugend lautet nicht selten: Probier dich aus, mach was Unerwartetes, aber bekomm danach bitte sofort dein Leben auch auf die Reihe. Im Idealfall hat man diese Erwartung mit 30 erfüllt oder auch nicht. Das kann mir recht bald recht egal sein.

Ich kann mit 30 plus, wenn ich will, Abenteuer erleben, verrückt und spontan sein, aber ich muss nicht. Der Druck, ein möglichst ausgefallenes und wahnsinnig freies Leben zu führen, lässt nach. Ich bestimme nun, was überhaupt auf meine ganz persönliche To-do-Liste kommt. Das wird toll und wird vor allem eine sehr beruhigende Wirkung haben, denke ich. Coolness ist eben eher ein Attribut des Alters. Junge Menschen (mich wegen des Drucks von außen bis vor nicht allzu langer Zeit mit inbegriffen) sind hibbeliger und aufgeregter, voller Drama und Unruhe. Dagegen ist die Rushhour des Lebens doch eigentlich harmlos.

Zwischen 30 und 39 ist man kein Jungspund mehr, aber auch kein alter Kauz. Man ist noch nicht 30 Jahre im Geschäft und meist auch noch nicht in einer Führungsposition gewesen, man hatte noch nicht so viel Zeit, anderen auf den Geist zu gehen. Man ist noch nicht seit einer gefühlten Ewigkeit da. Ich stelle mir das so vor: In der vierten Dekade des Lebens geht man irgendwie alterslos durch die Welt. Oder zumindest steht das Alter nicht mehr im Vordergrund. In Gesprächen fällt schließlich selten der Satz: "Und, wie denkst du so, mit deinen 34 Jahren, über dieses Thema?"

© Max Kersting

Für mich geht nun die Phase zu Ende, in der ich – zumindest in beruflichen Zusammenhängen – fast immer "der Jüngste im Raum" war. Wenn man 22 oder 27 oder sogar 29 ist, steht das eigene Alter zu oft im Mittelpunkt, finde ich. Vielleicht lese ich diesen Text in zehn Jahren und denke: Was für ein Quatsch! Aber jetzt denke ich nur: 30 plus ist unscheinbar, und unscheinbar ist super. Außerdem habe ich beobachtet, dass man als älterer Mensch automatisch ernster genommen wird. In den meisten Gesellschaften gilt immer noch: Respektiere das Alter. Im Umkehrschluss fällt für die Jugend weniger Achtung ab. Nehmen wir zum Beispiel folgenden Satz, den ich mit 24 in einer Konferenz sagte: "Ich war mal in den USA und habe mit Vertretern der Waffenlobby dort in einer Schießanlage gesprochen, die haben wirklich ein riesiges Gewaltproblem." Diese Erfahrung hatte ich mit 23 gemacht. Es macht aber einen Unterschied, ob ich über sie mit 24 oder mit 34 rede. Im ersten Fall werde ich belächelt, im zweiten denken alle: Der Mann hat was erlebt! Einem 34-Jährigen traut man halt mehr zu.

Als Praktikant hatte ich mal die Ehre, Helmut Schmidt, der Altersweisheit in Person, bei einer Redaktionskonferenz zuzuhören. Da war ich 24, er war 92, die restlichen Kollegen im Raum waren alle weit über 30. Es ging um Krieg und Frieden in der Welt, und ich verspürte natürlich einen Drang, für die junge Generation zu sprechen. Ich bekomme nicht mehr zusammen, was ich gesagt habe. Ich war ja sehr aufgeregt in dem Moment. Ich weiß aber noch genau, wie die Antwort von Helmut Schmidt lautete: "Einige hier können sich noch nicht mal an den Mauerfall erinnern!" Ich fand es damals einfach unfair. Kann ich doch nichts dafür, dass ich den Mauerfall verpasst habe.