In Burger-Läden werde ich manchmal belächelt, wenn ich zu Messer und Gabel greife. Ich tue das nicht aus Gründen der Etikette, sondern weil es mir nicht möglich ist, diese großen Batzen unfallfrei in den Mund zu bekommen. Burger mit Besteck zu essen sieht vielleicht uncool aus, aber dafür muss ich mich hinterher nicht umziehen. Für Hähnchenflügel ist das richtige Besteck noch nicht erfunden. Deshalb zählen sie, neben Artischocken, zu den wenigen Gerichten, die ich mit den Händen esse. Selbst wenn das Weinglas dann mit fettigen Fingerabdrücken übersät ist. Und bei diesen ziemlich scharfen Hähnchenflügeln passt ein Bier sowieso besser – gegen die karamellisierten Walnüsse und die Chilisauce in der Marinade hätte ein zarter Wein keine Chance. Das Rezept stammt aus dem Blechkochbuch von Kate McMillan (Callwey Verlag), die sich als berufstätige Mutter besonders schnelle und originelle Zubereitungen auf dem Backblech ausgedacht hat. Umso mehr Zeit hat man hinterher, sich die Finger zu lecken.

