Es ist der 19. September 1973, der Tag vor dem großen Spiel. Seit Monaten bereitet es mir Albträume, aber jetzt ist die Anspannung besonders schlimm. Was ist, wenn ich verliere? Seit Kurzem erst existiert unser Tennisverband WTA, den ich zusammen mit acht anderen Frauen gegründet habe. Die Männer wollten uns nicht in ihren Verband aufnehmen, niemand, hieß es, würde dafür bezahlen, Frauen spielen zu sehen. An diesem 19. September wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dass eines Tages jedes Mädchen auf der Welt, das gut genug ist, die Möglichkeit hat, professionell Tennis zu spielen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und Aussehen. Deshalb darf ich dieses Spiel gegen Bobby Riggs nicht verlieren: einen 55-jährigen ehemaligen Wimbledon-Sieger, der großspurig verkündet hat, er sei jederzeit in der Lage, die beste Tennisspielerin der Welt vom Platz zu fegen.

Billie Jean King, 74, ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Tennisgeschichte. 1972 schlug sie den ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs in einem Match, das als "Battle of the Sexes" betitelt wurde. Von diesem Spiel erzählt der gleichnamige Film, der jetzt in den Kinos läuft

Dann erwache ich, schweißgebadet, mit wild klopfendem Herzen, und stelle erleichtert fest, dass ich dieses Spiel bereits vor 44 Jahren gespielt und gewonnen habe.

Eine Niederlage hätte damals einen schweren Rückschlag in unserem Kampf um Anerkennung bedeutet. Es war ein Kampf, der weit über die Tenniswelt hinausging: Tennis war letztlich nur das Vehikel dafür, meinen großen Traum von Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Freiheit zu verfolgen.

Dieser Traum treibt mich an, seit ich ein kleines Mädchen war. Als Zwölfjährige spielte ich Tennis in Los Angeles, und mir fiel auf, dass alles weiß war – und zwar nicht nur die Schuhe, Socken und Hemden: Jeder, der dort spielte, hatte weiße Haut. Ich fragte mich, wo all die anderen Menschen waren. Warum sah ich die nicht auf dem Tennisplatz? Von diesem Moment an habe ich mein Leben dem Traum gewidmet, das zu ändern. Im Tennis sind wir diesem Traum ein Stück näher gekommen, heute stehen Frauen mit unterschiedlichen Hautfarben im Endspiel in Wimbledon, und auch die Bezahlung der Spielerinnen hat sich der bei den männlichen Profis einigermaßen angeglichen.

Natürlich sind wir noch lange nicht am Ziel, und die Wahl von Donald Trump war ein Albtraum für jeden, dem Gleichberechtigung und ein respektvolles Miteinander am Herzen liegen. Aber lamentieren nützt nichts. Ich hoffe, Trumps katastrophale Amtszeit wird dazu führen, dass viele, vor allem junge Wähler, die der Präsidentschaftswahl 2016 ferngeblieben sind, bei den Wahlen zum US-Kongress im nächsten Jahr ihre Stimme abgeben. Dann hätte dieser Albtraum noch zu etwas Gutem geführt.

Wäre ich heute zwölf Jahre alt, würde ich davon träumen, US-Präsidentin zu werden. Große Träume sind wichtig, vor allem in einem Alter, in dem noch so viele Möglichkeiten vor uns liegen. Heute, mit 74, träume ich davon, irgendwann Angela Merkel zu treffen. Sie ist eine Heldin für mich: eine weltweit respektierte Regierungschefin und ein Beispiel dafür, was eine Frau erreichen kann.

