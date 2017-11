Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich erinnere mich nicht, wann ein Gerät in meinem Büro zuletzt für solche Aufregung gesorgt hat wie der Ink-Jet EBS 260 Handjet – allein der Name ist schon so super.

Der Handjet sieht ungefähr so aus wie ein Elektroschrauber. Normalerweise wird er in der Industrie verwendet, zum Beispiel um Stahlrohre zu beschriften oder Kartons, bevor sie in Schiffscontainer verladen werden. Das Gerät ist mit 3.600 Euro schweineteuer. Meine Theorie dazu ist, dass es auf der Welt nur gefühlt 50 Menschen brauchen. Und weil die Produktionskosten hoch sind, muss der Handjet so viel kosten.

Ich gehöre zu den Milliarden von Menschen, die keine Stahlrohre beschriften müssen. Trotzdem macht mir der Handjet, dieses Nerd-Gerät, unglaublichen Spaß. Man darf sich nach dem Auspacken nicht von der komplizierten, 40-seitigen Bedienungsanleitung abschrecken lassen. Auf der Internetseite wird alles ganz einfach erklärt. Per WLAN verbindet man den Handjet mit der Homepage, auf der man dann die Schriftarten und -größen auswählen kann, die man drucken will.

Zum Beispiel war ich nach kurzer Zeit in der Lage, den Handjet die Worte "Bureau Mirko Borsche" drucken zu lassen: einfach im Abstand von wenigen Zentimetern über ein T-Shirt halten, "Start" drücken und das Gerät von links nach rechts bewegen.

Wir sind im Büro, man kann es nicht anders sagen, durchgedreht. Wir haben wirklich alles beschriftet. Poster, T-Shirts, Kartons, Zeitschriften, unsere Bierbank und dann gleich den Tisch. Vielleicht hätte man mir das Gerät früher aus der Hand nehmen sollen, dachte ich, als ich eines Morgens ins Büro kam und sah, was alles beschriftet war. Wir haben es mit Terpentin versucht, aber leider bekommt man die Tinte nicht mehr vom Parkett runter.

Technische Daten

Druckbildhöhe: 7–57 mm

Gewicht: 1580 g

Laufzeit: 16 h / 60 Prints

Ladezeit: weniger als 5 h

Tintenvolumen: 200 ml

Preis: 3600 Euro