Deutschlandkarte Stress

Karte: Anteil jener, die in einer Studie sagten, sie seinen "häufig gestresst" (zusammengefasste Länder: Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern; Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen; Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland; Berlin und Brandenburg)



Sind die Baden-Württemberger empfindlicher als der Rest der Deutschen? Glaubt man einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa, fühlen sich die Deutschen im Südwesten mehr als andere unter Druck. 1.200 Deutsche wurden 2016 befragt. Die Daten einiger Bundesländer hat man allerdings zusammengefasst, im Norden zum Beispiel ist die Karte daher nicht besonders aussagekräftig. Generell gilt: Jüngere sind häufiger gestresst als Ältere, und sechs von zehn Befragten gaben an, ihr Leben sei in den letzten drei Jahren stressiger geworden. Interessant ist, dass der Anteil jener, die sich als "nie gestresst" bezeichnen, in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen mit 24 Prozent am größten ist. Haben sich die Ostdeutschen mehr Gelassenheit bewahrt? Womöglich wird die gängige Klage über Stress aber auch nur falsch interpretiert: Mit dem Haushalts-Nettoeinkommen steigt allgemein die Zahl der Gestressten an – bis auf einen Spitzenwert von 27 Prozent bei jenen, die mehr als 4.000 Euro im Monat verdienen. Vielleicht klagen sie auch, um den Neid nicht allzu groß werden zu lassen.

Quelle: Techniker Krankenkasse