Nadine Levy Redzepi ist die Frau des Sterne-Kochs René Redzepi, der berühmt wurde mit seinem Kopenhagener Restaurant Noma und seiner experimentierfreudigen Küche. Nadine Levy Redzepi hat jetzt ein Kochbuch mit Rezepten geschrieben, die einfach und gemütlich sind: Downtime: Deliciousness at home (nur auf Englisch erhältlich). Es ist vielleicht schade, dass die Rollenverteilung so erwartbar ist – Mann berühmt, Frau zu Hause, er schreibt im Vorwort, sie sei der eigentliche Star, was lieb von ihm ist, aber ja nicht stimmt. Interessant wäre es doch mal, wenn ein Mann über das Glück schriebe, einer Familie ein Zuhause zu geben.



