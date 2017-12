Harald Martenstein Über vertraglich geregelten Sex

Mein Kollege Lars Weisbrod hat vor ein paar Wochen in der ZEIT vorgeschlagen, dass die Menschen in Zukunft vor dem Sex einen Vertrag unterzeichnen müssen, ähnlich wie beim Anmieten einer Wohnung. In diesem Vertrag erklären beide Partner ihre Zustimmung zu wechselseitigen sexuellen Handlungen. In den USA sei dies bereits üblich. Die Vertragspartner sollen sich vor dem Vollzug auch darauf einigen, welche Sexualpraktik wem gestattet ist. Auf diese Weise könnten der Sexismus und sexuelle Übergriffe bekämpft werden.

