Es hat eine gewisse Unruhe unter den Lesern gegeben: Gibt es kein Fleisch mehr im "Wochenmarkt"? Warum backt die Raether so viel? Ich kann sagen: Keine Sorge. Ist nur eine Phase. Meine Backkünste sind so beschränkt, dass ich damit bestimmt bald durch bin. Und was das Fleisch betrifft: Ich kann im Schlaf die Argumente aufzählen, die für den Fleischkonsum sprechen. Aber nur auf spezielle Nachfrage, denn jetzt brauche ich den Platz für dieses Lammschulter-Rezept. Das ist zwar ein bisschen bäuerlich, aber es eignet sich meiner Meinung nach trotzdem sehr gut für die Feiertage.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden