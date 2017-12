Mirko Borsche , Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Beim Prinzip "Salat to go" bin ich mir unsicher. Wer Salat isst, will ja eigentlich was Gesundes tun. Aber unterwegs essen, gehetzt – ist das gesund? Trotzdem hat mich das WMF-Küchengerät "Salat-to-go" interessiert. Ich versuche, täglich mindestens einmal Salat zu essen. Wenn mir eine Küchenmaschine die Arbeit erleichtern kann: warum nicht!

Das Gerät kam mir eher mäßig gut verarbeitet vor: Viel Alu und polierter Stahl, der Rest fühlte sich nach Plastik an. Dafür ist es nicht schwer zu bedienen. Man kann das Gemüse per Tastendruck in zwei Geschwindigkeiten zerkleinern. Oben ist eine Öffnung, durch die man eine Karotte, eine Gurke oder anderes Gemüse schiebt. Unten kann man verschiedene Aufsätze verwenden, je nachdem, ob man seine Karotte geschnitten, grob oder fein geraspelt haben möchte. Die Öffnung hat einen Durchmesser von geschätzt drei Zentimeter – viel passt da nicht rein. Karotten waren das Größte, was ich mit der Maschine zerkleinert habe. Wenn ich zum Beispiel Endivien, Paprika oder eine Aubergine in meinem Salat haben will, muss ich die vorher mit einem Messer zerkleinern. Ein bisschen stellt sich dann schon die Frage nach dem Sinn eines Gemüsezerkleinerungsgeräts.

Auch beim Dressing hilft einem das Gerät nicht. Am Ende hat man also einen Haufen zerkleinertes Gemüse in der mitgelieferten Tupperbox, aber noch längst keinen fertigen Salat. Ich weiß nicht, ob die Zeitersparnis gegenüber dem Schneiden mit dem Messer wirklich so groß ist.

Ich will mittags eh nicht so an die Zeit denken müssen. An den hektischen Arbeitstagen ist das Mittagessen oft der einzige Moment, wo man mal zur Ruhe kommt. Der Salat-to-go ist mir da keine Hilfe.

Technische Daten

Größe (L x B x H): 18,5 x 8,5 x 29 cm

Leistung: 150 Watt

Hauptmaterial: Edelstahl

Preis: 69,99 Euro