Wochenmarkt Kekse zum Verschenken

Gemein, dass alle immer über Weihnachten schimpfen. Es ist doch ein so schönes Fest, immerhin geht es um Liebe und Essen und ein süßes Baby, was will man mehr? Aber ich verstehe schon, es ist natürlich der Geschenkewahn, der einem so zusetzt. Schließlich kauft man in diesen vorweihnachtlichen Wochen nicht nur für sich selbst Krempel, den man nicht braucht, sondern auch noch für sämtliche Familienmitglieder, mit denen man dann, quasi zur Belohnung für all den Stress, mehrere Tage in überheizten Räumen verbringen darf, um sich sehr wahrscheinlich mit ihnen zu streiten. Zu erstgenanntem Problem habe ich eine Idee: Backen Sie diese Kekse – sie schmecken würzig und süß und gar nicht nach Weihnachtsmarkt. Packen Sie sie in schöne Tütchen, und verschenken Sie sie an Ihre Lieben. Mehr gibt’s nicht dieses Jahr: nur Zucker, Sorgfalt und kostbare Zeit, die man in diese Kekse gesteckt hat. Ich bin gespannt auf die Reaktionen, übernehme allerdings keinerlei Verantwortung.

