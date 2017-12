Orgeln: Voll auf die Glocken © Laura Edelbacher für ZEITmagazin

Verdächtig ruhig mag es den Kölnern während der Weihnachtstage vorkommen, wenn sie den Dom besuchen: Der "Dicke Pitter" oben im Turm kann bis Ostern 2018 nicht geläutet werden, er wird repariert. 24 Tonnen wiegt die schwerste frei schwingende Glocke Deutschlands. Von Hunderten Kirchenglocken zeigen wir hier die 17 tief tönenden Glocken mit dem größten Gewicht, sie hängen meist in Domen und Münstern. Selten kann man ein solches Stück auch außerhalb von Kirchen besichtigen, etwa im Berliner Olympiastadion. Dort ist jene neun Tonnen schwere Glocke als Denkmal aufgestellt, die einmal das Symbol der Olympischen Spiele 1936 war. Oder man geht in München ins Deutsche Museum. An Weihnachten werden neben den Glocken auch die Orgeln erklingen, am durchdringendsten wohl in Bayern. Dort befinden sich sechs der 14 größten Orgeln; der Passauer Stephansdom verfügt gar über die größte katholische Kirchenorgel der Welt. Die Kölner mögen sich damit trösten, dass die Hauptorgel des Doms mit ihren 7000 Pfeifen auch nicht zu überhören sein wird.

Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; Walter Schäfer