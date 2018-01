Irak Ein bisschen Frieden

3/14

Auch diese Gang wäre in den siebziger Jahren in einer westlichen Großstadt kaum aufgefallen. Twana Abdullah fotografierte sie allerdings in einem Flüchtlingslager im Iran, wohin die Männer nach einem Luftangriff durch Truppen von Saddam Hussein auf die kurdische Großstadt Qaladze am 24. April 1974 geflohen waren. Das Foto wurde nachträglich mit Wasserfarben koloriert.