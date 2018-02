Ferienunterkünfte Mit mehr Blick

Manche Menschen haben es gut: Wer in diesen Häusern und Wohnungen seine Ferien verbringt, der will garantiert nicht wieder nach Hause. Mit Panoramablick auf das offene Meer und über zerklüftete Berge möchte man sich wahrscheinlich nicht mal vom Sessel hochbequemen. Viele dieser spektakulären Behausungen kann man mieten – schließlich sind deren Besitzer auch nicht immer im Urlaub – und damit zumindest mal ausprobieren, wie es sich in einem so luxuriös reduzierten Ambiente leben lässt. 60 solcher Design-Ferienheime versammelt der Band "Boutique Homes".