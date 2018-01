Harald Martenstein Über alltägliche Lügen

Und wieder habe ich die meisten Geschenke im Internet gekauft und sie mir, in hübsch verpacktem Zustand, nach Hause schicken lassen. Ich habe dabei Skrupel, natürlich habe ich die. Vor einiger Zeit hatte ich eine Veranstaltung in einer norddeutschen Kleinstadt. Die Häuser waren renoviert und proper, die Bausünden hielten sich in Grenzen, aber viele Läden standen leer, einige offenbar schon längere Zeit. Die Schaufenster waren mit Sperrholzplatten gegen Vandalismus gesichert. Die hübsche Kleinstadt, die dank einiger ortsansässiger Firmen nicht arm war, sah in einigen Ecken fast schon aus wie die total abgefuckte Ex-Autometropole Detroit. Ich vermute das nur, ich war nie in Detroit. Der nette Herr, der mich zum Bahnhof brachte, sagte: "Weil die Leute immer öfter im Internet kaufen, macht ein Laden nach dem anderen pleite." Ich schwieg, in diesem Fall darf man wirklich sagen: Ich schwieg betroffen.

