Unter Strom Mirko Borsche möchte romantisch und sozial sein

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich habe in meinem Büro Silvester schon mal vorgezogen und mit Kollegen ein kleines Raclette-Fest gefeiert. Die Idee, am Tisch zu grillen, ist ja romantisch und sozial: Man sitzt beisammen, jeder isst, was er will, und man braucht nicht mal mehr aufzustehen. Ich hatte keine Lust, mehrere Grills zu besorgen. Also habe ich im Internet nach einem Raclette-Grill gesucht, an dem wir zu acht sitzen können. Ich bin auf den Solis Table Grill gestoßen. Man darf keine besonderen Ansprüche an Design haben, denn der Grill will optisch gar nicht erst überzeugen, was ich in seiner Ehrlichkeit völlig akzeptabel finde. Oben hat der Grill eine heiße Platte, auf der man Shrimps, Lammkoteletts oder Bacon grillen kann. In den mitgelieferten kleinen Pfannen könnte man auch Pfannkuchen oder Omeletts zubereiten. Für meine Begriffe wird die Platte allerdings nicht heiß genug, um zum Beispiel ein Steak scharf anzubraten. Uns kam es vor, als hätten wir ziemlich lange gewartet, bis das Gemüse fertig war.

Unter der Platte gibt es ein klassisches Raclette-Fach, in das man die kleinen Raclette-Pfannen schieben kann. Das funktionierte super. Eigentlich ist Raclette ja ein Kinderessen, wie Toast Hawaii, den man übrigens mit dem Solis-Grill ebenfalls gut hinbekommt. Ich finde Raclette auch als Erwachsener toll. Zumindest während ich am Tisch sitze, der Käse heiß ist und ich Hunger habe. Anders sieht es danach aus. Das Reinigen des Gerätes lief zwar noch unproblematisch, wobei mein Eindruck ist, dass sich mittlerweile fast alle neueren Raclette-Grills einfach reinigen lassen. Das Problem war ein anderes: Wir hatten natürlich keine Ablufthaube über dem Tisch. Also roch es in unserem Büro tagelang nach alten Turnschuhen.





Technische Daten

Größe: 56,5 x 15 x 27,5 cm

Gewicht: 5,3 kg

Leistung: 1200 Watt Oberhitze, 200 Watt Unterhitze (zuschaltbar)

Preis: 249 Euro