Südafrika Die Fotografin Viviane Sassen ...

ZEITmagazin: Frau Sassen, Sie sind Niederländerin und wohnen in Amsterdam. Was verbindet Sie mit Afrika?

Die Fotografin Viviane Sassen © Duy Vo

Viviane Sassen, 45, ist in Amsterdam geboren. Sie studierte Kunst, Fotografie und Modedesign. Die Werke der renommierten Fotografin wurden bereits in Häusern wie dem Museum of Modern Art in New York ausgestellt. In diesem Jahr haben die Hamburger Deichtorhallen Sassen eine Schau gewidmet.

Viviane Sassen: Als ich ein kleines Kind war, etwa zwei Jahre alt, zog ich mit meinen Eltern nach Kenia, wo wir drei Jahre verbrachten. Meine beiden Brüder wurden dort geboren. Mein Vater arbeitete in einem Krankenhaus. Meine ersten Kindheitserinnerungen reichen in diese Zeit in Afrika zurück. Als ich als junge Frau meinen heutigen Mann kennenlernte, stellte sich heraus, dass wir einen ähnlichen Hintergrund haben: Er ist Holländer und lebte in jungen Jahren in Tansania und Sambia. Auch sein Vater arbeitete als Arzt in Afrika. Als wir 2000 das erste Mal gemeinsam verreisten, flogen wir nach Südafrika. Wir sind seitdem oft dort gewesen. Die Stevenson Gallery vertritt mich weltweit. Die Galerie ist in Südafrika zu Hause, sie hat Dependancen in Kapstadt und Johannesburg. Sie kümmert sich vor allem um afrikanische Künstler oder um Künstler, die eine starke Verbindung zu Afrika haben.

ZEITmagazin: Was ist das Besondere an Johannesburg?

Sassen: Vor ein paar Jahren war ich zum ersten Mal in Johannesburg und bekam eine Ahnung von der kreativen Energie, die dort unter vielen jungen Menschen herrscht. Die jungen Künstler, Modedesigner, Musiker, Art-Direktoren machen dort gerade eine richtige Welle. Vor zwei Jahren begann ich mit meiner Fotoarbeit über die Jugendkultur dort.

ZEITmagazin: Wie haben Sie die Leute ausgesucht, die Sie fotografierten?

Sassen: Ein Mann namens Jamal Nxedlana hat mir geholfen. Er arbeitet für den Bubblegum Club, eine fantastische Internetplattform für die südafrikanische Jugendkultur. Jamal ist wie eine Spinne im Netz: Er kennt alle kreativen Menschen in Johannesburg. Wie in vielen Städten der Welt ist auch in Johannesburg die Szene überschaubar.

ZEITmagazin: Was prägt den Stil Johannesburgs?

Sassen: Er ist ziemlich waghalsig und beschwingt. Wenn ich ihn mit etwas vergleichen müsste, würde ich wahrscheinlich die junge Szene Londons heranziehen. Die Farben in der Mode sind sehr lebendig. Die Menschen verbinden westliche Dresscodes mit afrikanischen Einflüssen, auf die sie sehr stolz sind.

ZEITmagazin: Was haben Sie von den Menschen auf den Fotos gelernt, was Sie vorher nicht wussten?

Sassen: Eine Erkenntnis war es für mich, als ich verstand, wie schwer es für die Menschen ist zu reisen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, nach Johannesburg zu fliegen und in die dortige Jugendkultur einzutauchen, wenn wir wollen. Umgekehrt können die Südafrikaner nicht einfach nach Europa kommen, weil ihnen gegenüber in anderen Ländern großes behördliches Misstrauen herrscht. Die Ämter sorgen sich, dass die Afrikaner nicht mehr zurückkehren, wenn sie erst einmal in Europa sind. Die Visabestimmungen vieler Länder sind absurd streng. Mir wurde erst durch die Gespräche klar, welches Privileg es ist, frei reisen zu können.

ZEITmagazin: Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass Ihre Fotos nachbearbeitet sind. Was bezwecken Sie damit?

Sassen: Das stimmt, ich spiele auf den Fotos mit den Farben, schaffe geometrische Flächen. Die Idee ist, das Echte mit dem Surrealen zu verbinden. Die Porträts sind ja im Dokumentarstil aufgenommen, aber wir sehen im Grunde nur die Oberfläche. Indem ich die Fotos nachbearbeite, weise ich auf die Vielschichtigkeit und das Magische der Porträtierten hin.

ZEITmagazin: Was sagen die jungen Johannesburger zu Ihren Fotos?

Sassen: Ich habe Jamal die Fotos geschickt, aber noch keine Rückmeldung von den Fotografierten selbst bekommen. Diese Leute sind es gewohnt, fotografiert zu werden. Sie sind ständig mit Fotoshoots und Musikvideos beschäftigt. Es ist also nicht so, dass sie über meine Fotos aus dem Häuschen geraten.

1/18 Buyani Duma, 26, und Thato Ramaisa, 26, vom Künstlerkollektiv Faka. Buyani Duma und ato Ramaisa sind in Johannesburg bekannt für ihre Performances, als Künstlerkollektiv Faka fotografieren sie und machen Musik. Sie nennen sich auch Desire Marea and Fela Gucci. Die beiden sagen, sie richteten sich mit ihrer Arbeit an Schwarze, die sich nicht mit traditionellen Geschlechterrollen identifizieren. Ihre Inspiration ist die Kwaito-Musik der neunziger Jahre, eine Art Sprechgesang mit House-Beats, unterlegt mit traditionellen afrikanischen Klängen. 2/18 3/18 Zandi Tisani, 31, Filmemacherin und Drehbuchautorin. Zandi Tisani studierte Film, Medienwissenschaften und Fotografie in Kapstadt. In Johannesburg arbeitete sie zuerst als Stylistin an Filmsets und begann dann, fürs Fernsehen zu schreiben. Sie ist die Autorin einer Webserie mit autobiografischen Anklängen, People You May Know, die von ihren Freunden handelt. Sie sagt über die Serie, sie spiegele die Wünsche und Nöte ihrer Generation wider. 4/18 Tzvi Karp, 27, Modedesigner Tzvi Karp kleidet sich gern extravagant, meistens sieht man ihn mit einem Turban. Für die Stücke, die er entwirft, benutzt er gern ungewöhnliche Materialien, etwa Stahl oder Acryl. An Geschlechter-Stereotypen will er sich dabei nicht orientieren – und auch nicht an der Frage, ob man die Stücke auf der Straße tragen kann. "Mode sollte etwas erzählen und einen Dialog anregen. Egal ob Menschen hassen, was ich trage, oder es in- frage stellen – alles ist okay, solange eine Konversation entsteht." 5/18 Didi Simelane, 24, Modedesigner. Die Kleider, die Didi Simelane entwirft, sind sehr bunt, Pink ist sein Markenzeichen. Sein Label hat er "3am Life Was Never e Same" genannt, weil ihn die Morgenstunden inspirierten – statt morgens um 3 Uhr zu schlafen, arbeite er lieber. Über die jungen Südafrikaner, die seine Kleider kaufen, sagt er stolz, sie sähen Mode als Kunst an und sparten sogar auf einzelne Stücke. 6/18 Bee Diamondhead, 32, Stylistin. In London hat Bee Diamondhead für verschiedene Magazine gearbeitet, unter anderem für "Dazed & Confused". In der Modeszene Südafrikas ist sie als Stylistin und Kreativdirektorin bei Modeproduktionen sehr gefragt. Sie sieht sich als Feministin und möchte schwarzen Frauen ein Vorbild sein. 7/18 Nokana Mojapelo, 21, Modedesigner. Nokana Mojapelo ist Gründer des Modelabels DOCC, er arbeitet auch als Stylist für Musiker. "Das Land erwacht jetzt aus der Apartheid", glaubt er. Mojapelo befürchtet allerdings, dass die jungen Kreativen so schnell wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden könnten, wie sie erfolgreich wurden. 8/18 Jamal Nxedlana, 32, Künstler und Modedesigner. In Johannesburg finde man eine Freiheit, die das Ausland nicht biete, sagt Jamal Nxedlana. Mit seiner Mutter hat er das Frauenmode-Label Missshape gegründet. Zweimal im Jahr zeigen sie ihre Kollektionen auf der South African Fashion Week. Mit Faka und anderen Künstlern hat Jamal Nxedlana auf der Biennale 2016 in Berlin ausgestellt. 9/18 Nikki Zakkas, 26, Fotografin. Nikki Zakkas ist in Johannesburg geboren und hat Modedesign studiert. Heute arbeitet sie als Modefotografin und porträtiert Künstler ihrer Generation. 10/18 Rharha Nembhard, 28, Artdirektorin. Rharha Nembhard, in England geboren, wuchs in Südafrika auf. In London gründete sie das Schmucklabel Drone Jewels, bekannte Musikerinnen wie M.I.A. und FKA Twigs tragen ihre Kreationen. Für den südafrikanischen Musiker Petit Noire dreht sie Musikvideos. Ihr Anliegen ist es, afrikanische Kunst in westliche Galerien und Museen zu bringen. 11/18 DJ Doowap, 28 DJ Doowap war 2015 und 2016 in Europa unterwegs, unter anderem besuchte sie die Berliner Fashion Week. In Südafrika ist sie sehr bekannt. Als erster weiblicher DJ spielte sie ihre bass music beim Johannesburger Radio Yfm, der größten Radiostation Südafrikas für junge Erwachsene. DJ Doowap schmückt sich gern mit bunten Perlen und Zulu- Röcken. "Ich bin zur Hälfte Swazi", sagt sie – ihre Mutter stammt aus Swasiland, ihr Vater aus Großbritannien. 12/18 Hakim Malema, 27, Musikproduzent. Hakim Malema stammt aus einer Musikerfamilie und produziert selbst elektronische Musik, er nennt sich auch Tra$h Godd. Als wichtigen Einfluss bezeichnet er den bereits verstorbenen afrikanischen Musiker Fela Kuti. 13/18 Ulungile Magubane, 26, Performance-Künstlerin. Ulungile Magubane beschäftigt sich mit Performance, Musik und Installationskunst. Sie hat längere Zeit in New York gelebt, ihr Künstlername lautet Koeksista. Magubane sagt über sich, sie sei der lebende Widerspruch zu der Annahme, dass ein »seltsames schwarzes Mädchen« keinen Platz in der Welt finde. Die junge kreative Szene in Südafrika wecke so viel Begeisterung im Land wie zuletzt die Fußball-WM im Jahr 2010. 14/18 Lenny-Dee Doucha, 25, Musikerin. Mit Freunden hat Lenny-Dee Doucha die Popband Bye Beneco gegründet, als Saängerin spielt sie auch Keyboard. »Ich singe zwar über reale Dinge, aber noch mehr faszinieren mich Fantasie und Rollenspiele«, sagt sie. Das Angebot an Live- Musik sei in Johannesburg noch sehr überschaubar, das wolle sie ändern. 2018 kommt sie mit ihrer Band auch nach Deutschland. 15/18 Rouge, 25, Rapperin. Rouge heißt eigentlich Deko Barbara-Jessica Wedi und stammt aus Pretoria. Dort hat sie Drama und Film studiert, 2014 brachte sie ihre erste Single heraus, Party. Ihre Songs sind in Südafrika sehr erfolgreich. 16/18 Nikiwe Dlova, 29, Stylistin. Nikiwe Dlova ist in der Township Soweto aufgewachsen. Schon früh stand sie als Tänzerin und Sängerin auf der Bühne, außerdem bei Schönheitswettbewerben. Sie schreibt ein populäres Blog. In vielen ihrer Texte geht es um ihre Faszination für Haare, und sie führt auch Interviews mit Künstlern über deren Frisuren. 17/18 Laura Windvogel, 30, Malerin. Laura Windvogel stammt aus Kapstadt, wo sie Bildende Kunst studiert hat. Sie nennt sich auch Lady Skollie – das Wort "Skollie" stammt aus dem Niederlaändischen und war einmal ein Ausdruck fuür schwarze Kleinkriminelle. Die Themen von Windvogels Arbeiten sind häufig Geschlecht und Intimität. 18/18 Khaya Sibiya, 38, Künstler und Musiker. Khaya Sibiya ist Mitbegründer des Modelabels Punk & Ivy. Es bietet ausschließlich Kleidung an, die sowohl Männer als auch Frauen tragen können. Die südafrikanische Gesellschaft sei noch sehr konservativ, sagt Sibiya, doch sie öffne sich nach und nach für die neue Zeit.

ZEITmagazin: Welche Herausforderung stellt es für Sie dar, eine weiße Fotografin zu sein, die Bilder von Schwarzen macht?

Sassen: Die politische Debatte um Rassismus wird heute schärfer geführt denn je. Das finde ich gut. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, muss ich sagen, dass ich anfangs naiver war, als ich es heute bin. Als ich begann, in Afrika zu fotografieren, leiteten mich meine magischen Kindheitserinnerungen, und ich beschäftigte mich wenig mit Rassismus, kultureller Aneignung, weißen Privilegien. Diese Themen habe ich heute beim Arbeiten immer im Kopf. Und doch ist meine Arbeit nicht politisch, sondern persönlich und intim.

ZEITmagazin: Sie sind bekannt für Ihre Kunst, aber auch für Ihre Modefotografie. Welche Rolle spielt Stil in Ihrem Leben?

Sassen: Ich bin ein visueller Mensch, ich liebe schöne Dinge. Ich kümmere mich aber nicht so sehr darum, was ich trage. Im Moment habe ich Jeans, Motorradstiefel und ein Sweatshirt an. Ich trage fast nie Make-up. Ich bin kein extravaganter Mensch, auch wenn ich Extravaganz mag. Mir ist sie nur zu anstrengend.

ZEITmagazin: Wie wurden Sie Fotografin?

Sassen: Ich arbeitete als Model. Selbst zu fotografieren war für mich die Möglichkeit, die Macht über meinen eigenen Körper zurückzugewinnen. Ich habe die Kamera in die Hand genommen und Selbstporträts gemacht, anstatt von einem männlichen Fotografen aufgenommen zu werden, der mich nur als sexy Mädchen sah.

ZEITmagazin: Wie gut gehen Kunst- und Modefotografie zusammen?

Sassen: Ich habe von Anfang an beides gleichzeitig gemacht, wobei mir die Kunst immer näher lag. Mein Verhältnis zur Mode pendelt zwischen Liebe und Hass. Sie war für mich anfangs ein Weg, mich auszuprobieren, Experimente zu wagen. Mode ist ja ein fester Bestandteil von Magazinen, jede Ausgabe bietet eine Plattform für Fotografie. Mir ging es immer um Bilder, nicht um Mode. Ich habe ja auch mal Mode studiert, währenddessen aber gemerkt, dass ich mich für Stoffe und das Modemachen einfach nicht so interessiere. Meine künstlerische Arbeit ist die persönlichere.

ZEITmagazin: Fließen auch eigene Erfahrungen ein, die mit Ihrer Arbeit als Model nichts zu tun haben?

Sassen: Als ich 22 war, starb mein Vater. Das hatte einen enormen Einfluss auf mich und meine Arbeit. Motive, die mit Tod und Trauer zu tun haben, waren damals in meinem Werk sehr präsent. Vor einigen Jahren widmete ich dem Schatten eine ganze Arbeit. Der Schatten als das Dunkle, nicht Sichtbare. Da sehe ich eine klare Verbindung zum Tod meines Vaters.

ZEITmagazin: Diese Bilder waren vor wenigen Monaten in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen. Woran starb Ihr Vater?

Sassen: Er musste sich einer Gehirn-OP unterziehen, von der er sich nie erholt hat. Er wurde depressiv und nahm sich das Leben. Ich habe durch meine Arbeit versucht, seinen Tod zu bewältigen. So ist das immer bei mir: Mein Privatleben spiegelt sich in den Fotos. Zuerst ging es häufig um Afrika, also auch um meine Kindheit. Dann um den Tod. Und zuletzt ums Muttersein.

ZEITmagazin: Von Weiblichkeit wird auch Ihre Fotokolumne handeln, die 2018 ein ganzes Jahr lang jede Woche im ZEITmagazin zu sehen sein wird.

Sassen: Weiblichkeit und weibliches Selbstbewusstsein sind derzeit ja große Themen. Man braucht nur an die #MeToo-Debatte zu denken, die eine große Befreiung für Frauen darstellt. Meine Kolumne wird nicht ganz so politisch sein. Sie wird sich zwar auch mit soziologischen Themen beschäftigen, aber vor allem mit unserer Biologie. Ich wurde vor neun Jahren Mutter, und in meiner Arbeit wird es um Fruchtbarkeit gehen, um den weiblichen Körper. Also zum Beispiel um die Tatsache, dass wir Frauen in der Lage sind, ein Kind zu gebären und es zu stillen. Die Weiblichkeit, die ich zeigen will, ist aber nicht einfach schwarz oder weiß, sondern beides zugleich. Weich und hart, dunkel und hell.

ZEITmagazin: Wie sehen Sie sich selbst?

Sassen: Ich mag Gegensätze und denke, es geht darum, eine gute Balance zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen herzustellen. Als Model sah ich mich zum Beispiel als schüchterne Exhibitionistin. Was scheinbar nicht zusammenpasst, möchte ich vereinen.

ZEITmagazin: Sie werden in der ZEITmagazin-Kolumne mit der Dichterin Maria Barnas zusammenarbeiten. Sie wird in jeder Folge ein kleines Gedicht beitragen. Woher kennen Sie sich?

Sassen: Durch meinen allerersten Freund Tommy Wieringa. Er ist ein holländischer Schriftsteller und immer noch mein bester Freund. Ich fragte Maria Barnas vor Jahren mal, ob sie für eins meiner Bücher ein Gedicht schreiben könnte. Seitdem arbeiten wir zusammen. Wir treffen uns nur nicht oft. Wir haben dennoch ein enges Verhältnis. Ich schätze sie sehr.

ZEITmagazin: Sehen Sie sich heute noch als schüchterne Exhibitionistin?

Sassen: Ja, schon. In der Fotografie geht es darum, etwas zu zeigen. Das Verbergen ist mir genauso wichtig.