Clown Couture Neustart für den Clown

Was ist nur aus den Clowns geworden? Wenn in den nächsten Wochen in ganz Deutschland die Karnevalszeit anbricht, werden sich die wenigsten Kinder als Clown verkleiden. Denn Kinder assoziieren damit eher Figuren wie Pennywise aus der Verfilmung von Stephen Kings Es, das Kostüm ist mittlerweile ein Outfit für Halloween. In den vergangenen Jahren tauchte auch immer wieder das Phänomen des Horrorclowns auf. Das sind Verkleidete, die nachts unterwegs sind, um mit Grinsefratzen Passanten zu erschrecken. Dabei waren Clowns einmal so positiv besetzt, dass man aus ihnen Werbefiguren machte. Die bekannteste ist wohl der Ketchup-Majo-farbene Clown Ronald McDonald, der seit den sechziger Jahren für McDonald’s geworben hat. Er gilt als erfolgreichster Werbecharakter nach dem Marlboro-Mann.

Clowns kannte man schon im 16. Jahrhundert, als sie in England bei Theateraufführungen in den Pausen das Publikum unterhielten. Damals ging es noch um Artistik. Der Clown in der heutigen Ausprägung mit stark geschminktem Gesicht existiert seit dem 19. Jahrhundert. Clowns waren damals Stars der populären Wanderzirkusse und hatten bereits den vertrauten Look: weiß geschminktes Gesicht mit rot aufgeschminktem, übergroßem Mund und bunte Kleidung mit Pluderhosen. Aber auch die Figur des bösen Clowns gab es schon früh. In der Oper Pagliacci von Ruggero Leoncavallo aus dem Jahr 1892 wird der Clown Canio zum Mörder. Und in den berühmten Comics aus dem Marvel-Verlag musste Batman gegen den schurkenhaften Clown Joker antreten. Clowns haben seit je einen ambivalenten Charakter. Sie spielen entgrenzte, von moralischen Zwängen freie Wesen. Sie sind nicht an die Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft und die Regeln des Anstands gebunden. Dass wir Clowns heute gruselig finden, hat vielleicht damit zu tun, dass es uns immer schwerer fällt, an das Gute im Menschen zu glauben. Auch wird es unüblich, mit Kindern in den Zirkus zu gehen. Man begegnet Clowns immer seltener.

Phänomene, die aus dem Alltag entschwinden, erleben öfter eine Wiedergeburt in der Mode. So hat die Luxusmarke Tod’s eine Zirkus-Kollektion mit Loafers im Clown-Design herausgebracht. Schon zuvor hat Alexander McQueen immer wieder groteske Clown-Motive in seinen Kollektionen auftauchen lassen. Auch das Designer-Duo Viktor & Rolf zeigte 2016 Clowns in der Couture-Kollektion. Ob Mode-Clowns das Image wieder aufbessern, ist ungewiss. Sicher ist nur, dass Ronald McDonald die Sache nicht mehr rausreißen kann. Er wurde 2016 von seinem Arbeitgeber McDonald’s schrittweise in den Ruhestand versetzt. Immer mehr Kinder hatten Angst vor ihm gehabt.