Toaster Mirko Borsche probiert einen Toaster aus, mit dem man Bagels rösten kann

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich esse selten Toast. Eigentlich nur dann, wenn ich englisches Frühstück mache: baked beans, Eier, Wurst, Bacon. Dazu braucht es unbedingt Toast. Und manchmal, wenn ich mir gutes Brot gekauft habe und es zwei, drei Tage bei mir zu Hause herumgelegen hat, toaste ich es, um dem alten Brot noch mal ein wenig Pep zu verleihen.

Es ist nicht leicht, einen schlichten, schönen Toaster zu finden. Viele sehen mit all ihrem Chrom so gewollt nostalgisch aus, nach den amerikanischen Fünfzigern. Mir ist das zu viel. Deshalb habe ich mir den Kenwood kMix TCX 751 WH Toaster bestellt – der wirkte angenehm schlicht und zurückhaltend. Er hat oben ein Gitter, auf das man seinen Toast zum Warmhalten legen kann, während man weitere Scheiben toastet. Das sah sehr sinnvoll aus, darauf habe ich mich gefreut. Ausprobiert habe ich es nie, weil mir Kenwood wahrscheinlich etwas Gutes tun wollte und mir ein teureres, größeres Modell geschickt hat, das auch kMix heißt und mit der britischen Flagge auf dem Gehäuse verziert ist. Schon die Verpackung hat mich irritiert: Da standen Slogans wie "Express Yourself". Die Farbe meines Toasters nennt sich rich black, also Sattschwarz. Da hat jemand tief in die Marketingkiste gegriffen.

Der Toaster war mir zu bullig, er ist lange nicht so hübsch wie das kleinere Modell. Lustig fand ich, dass er eine extra Bagel-Funktion hat, die auf der Packung immer wieder angepriesen wird. Ich weiß bis jetzt nicht genau, wie sie funktioniert, denn, nun ja: Wer isst schon Bagel zum Frühstück, außer er ist gerade für ein paar Tage in New York? Dort esse ich Bagels. In München doch eher nicht. Dies könnte einer der Fälle sein, in denen die günstigere Variante eines Elektrogeräts die bessere ist.

Technische Daten:

Größe: 27,2 x 16 x 25,7 cm

Gewicht: 2,1 kg

Leistung: 900 Watt

Preis: 89 Euro