Deutschland Ufo-Sichtungen

Wo Ufos gesichtet und gemeldet wurden (2013 bis 2018)

Soweit man weiß, sind bisher keine Außerirdischen in Deutschland gelandet. Sollte es doch einmal so weit sein, werden die ersten, die davon erfahren, möglicherweise die Betreiber der "Ufo-Sichtungsdatenbank" sein. Hinter dieser Website stecken drei Vereine von Hobbywissenschaftlern. 1.500 ungewöhnliche Himmelserscheinungen wurden ihnen in den letzten fünf Jahren per Hotline oder online gemeldet – wo, das zeigt unsere Karte.



Es fällt auf, dass der Glaube an Ufos nicht allein ein Großstadtphänomen ist, das man dadurch erklären könnte, dass Großstädte Exzentriker anziehen. Auch an beschaulichen Orten wie Böblingen, im Ortenaukreis oder im Rhein-Sieg-Kreis scheint man geradezu auf Außerirdische zu warten, während man diese in Ostdeutschland eher für Aberglauben hält. Bei jeder Meldung überprüfen die Betreiber der Datenbank, ob es nicht doch eine banale Erklärung für die angebliche Ufo-Erscheinung gibt. Meist stellt sich heraus, dass es sich um Satelliten, Wetterballons oder verglühenden Weltraumschrott handelt. In vier Prozent aller Fälle blieb die Ursache ungeklärt.

Recherche: Anton Dorow

Quelle: Christian Czech (UFO-Sichtungsdatenbank)