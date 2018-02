Christy Turlington Die Marathonfrau

Ein paarmal in der Woche kommt Christy Turlington an der Straßenecke vorbei, wo das Foto entstanden ist, das ihr Leben für immer verändert hat. "Ich wohne heute in derselben Gegend von New York, in der uns Peter Lindbergh damals fotografiert hat", sagt sie. "Uns": Damit meint sie Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford, Linda Evangelista und sich selbst.



Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden