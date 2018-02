Kaninchenkeulen Die Bio-Frage und das perfekte Kaninchen

Der Besuch beim Wild- und Geflügelhändler ist für mich das Highlight einer Einkaufsrunde durch meine Straße. Familienbetrieb, seit 90 Jahren an derselben Adresse. Hoch geflieste weiße Wände. Der Inhaber trägt dicke Pullis, weil es so kühl ist. Einmal die Woche schickt er einen Newsletter, darin steht, was der Jäger geschossen hat oder welche Spezialitäten gerade da sind. Aber am liebsten gehe ich einfach hin und schaue in die Auslage. Neulich lagen dort perfekte Kaninchenkeulen. Ich fragte, ob sie bio seien. Der Inhaber redet nie lang herum. "Die sind ein Kompromiss", sagte er. "Aus Bodenhaltung. Bio-Kaninchen gibt es eigentlich gar nicht auf dem Markt." Immerhin ist er schon mal auf dem Hof gewesen und hat ihn sich angeschaut. Da sei "ganz schön was los", die Bedingungen seien aber "okay". Kaninchen aus Käfighaltung kämen für ihn nicht infrage. Auf sein "okay" gebe ich mehr als auf irgendwelche Marketingversprechen. Und ich hoffe, der Laden existiert noch weitere 90 Jahre. Beim getrockneten Estragon in diesem Rezept würde ich allerdings zu Bio-Qualität raten. Schmeckt einfach besser.

