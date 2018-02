Reiseföhn Martina Borsche fragt sich, ob Frauen einen Föhn benutzen sollten

Martina Borsche Die Münchner Fotografin Martina Borsche schreibt hier anstelle ihres Mannes Mirko Borsche, unseres Creative Directors.

Das ZEITmagazin Nr. 8 ist den Männern gewidmet, die allerdings selbst nicht zu Wort kommen. Stattdessen übernehmen Frauen das Heft.



Mein Mann Mirko trägt seine Haare seit zehn Jahren drei Millimeter kurz. Er überließ es daher mir, den Braun-Reiseföhn zu testen. Frauen, so könnte man denken, legen ja mehr Wert auf ihre Haare als Männer. Tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die ihre Haare nach dem Duschen an der Luft trocknen lassen und mit nassem Kopf ins Büro gehen. Schon als Kind war ich zu ungeduldig, um mich föhnen zu lassen. Und meine amerikanische Mutter hatte kein Problem damit, mich mit nassen Haaren an die frische Luft zu lassen. Hier in Deutschland werde ich oft ermahnt, das sei ungesund.

Um diese Kolumne schreiben zu können, habe ich mich also umgestellt und mir morgens öfter die Haare geföhnt – halbtrocken, für mehr reicht meine Geduld immer noch nicht. Der Braun-Reiseföhn ist ein Designklassiker aus der Ära des legendären Designers Dieter Rams, ein wahnsinnig schönes, schlichtes Gerät. Er ist sehr kompakt und überraschend leistungsstark, und er ist sicher praktisch für Leute, die oft reisen. Allerdings kann man die Leistung nur in zwei Stufen einstellen, mehr Optionen hat man also nicht. Viele Hotels haben heute eingebaute Föhns, die sehr heiß werden, aber nicht stark genug sind. Man verglüht sich den Kopf und hat am Ende nicht mal trockene Haare. Da ist mir der Reiseföhn lieber.

Trotzdem schlafe ich morgens lieber länger, als mir sorgfältig die Haare zu machen. Auch mit dem Föhn habe ich es nie geschafft, sie richtig zu stylen. Und beim Friseur war ich seit drei Jahren nicht mehr, ich lasse mir die Haare einfach von Mirko schneiden. In den Neunzigern mögen die Frauen nur mit perfekt gestylten Haaren aus dem Haus gegangen sein – heute hat die moderne Frau das nicht mehr nötig.

Technische Daten

Größe: 18 x 11 cm

Gewicht: 422 g

Leistung: 1200 Watt

Preis: 19,99 Euro