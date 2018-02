Harald Martenstein Über Tiere und Empörung

Jedes Jahr gehe ich, sofern ich zufällig gerade über ein Kind in zirkusfähigem Alter verfüge, in den Berliner Weihnachtszirkus. Das Kind in mir ist als dritter, unsichtbarer Besucher ebenfalls mit von der Partie. Höhepunkt war diesmal die Tigerdressur von Carmen Zander. Sie ist die einzige Frau der Welt mit einer Raubtiernummer. Die Tiger stammen nicht aus der Wildnis, sondern aus einem Tierpark und wurden von ihr mit der Flasche großgezogen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden