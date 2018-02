Kinos in Bangladesch The End

Von Elefanten herab wurden Werbezettel verteilt und koloriertes Wasser versprüht, als 1952 der erste Farbfilm in Dhaka Premiere hatte. Kino war damals in der Stadt eine große Attraktion, schon seit den 1940ern. Rikschas und Pferdekutschen drängten sich abends vor den Lichtspieltheatern. Zum Eid-Fest am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan konnte man ein Sammelticket lösen und die ganze Nacht lang Filme schauen. Für viele Familien war es einer der Höhepunkte des Jahres.

