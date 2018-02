Ribollita Eine toskanische Suppe gegen die Kälte

Herrje, was sind das schon wieder für Zutaten? Bohnen, Kohl und altes Brot? Ja, ich weiß. Früher war mehr Shrimps. Aber es klingt schlimmer, als es ist. Eine Ribollita mag nichts für einen ersten romantischen Abend sein, und ich gebe auch zu, dass sie nicht ganz so adrett aussieht wie auf dem Foto (das kann nur unser Fotograf: Eintöpfe so zubereiten, als wären sie Schönheiten). Aber eine Ribollita ist ein feines Essen an kalten Tagen. Und wenn man mit Grünkohl nicht klarkommt, kann man auch versuchen, den typisch italienischen Schwarzkohl (Cavolo nero) aufzutreiben. Er schmeckt feiner und weniger kohlig.

