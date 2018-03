Borschtsch Osteuropäischer Klassiker mit Roter Bete

Auf die Gefahr hin, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, um diese Zeit des Jahres weder Wurzelgemüse noch Eintöpfe mehr sehen können: hier ein Rezept für einen Eintopf mit dem Wurzelgemüse Rote Bete. Sorry, aber es ist immer noch nicht Frühling, es dauert auch noch eine Weile, ich kann da nichts machen. Es gibt zwar selbst im Biomarkt Tomaten und Zucchini zu kaufen, aber die sehen nur gut aus und schmecken nicht. Also, durchhalten. Dieser Borschtsch, Klassiker der osteuropäischen Küche, ist auch gar nicht so schlimm. Er hat wirklich so eine tolle Farbe wie auf dem Foto und schmeckt leicht süß wegen der Beten und etwas säuerlich, weil man zum Schluss mit ein bisschen Essig abschmeckt.

Zunächst wird das Gemüse vorbereitet: Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Bete, Karotten und Kartoffeln – alles roh – schälen und würfeln. (In manchen Rezepten wird empfohlen, Einmalhandschuhe zu tragen, wenn man Rote Bete schneidet. Man kann sich aber auch einfach die Hände waschen, keine Sorge, sie bleiben nicht für immer rot.) Sellerie und Lauchstange in Scheiben schneiden. Weißkohl reiben oder in Streifen schneiden. Knoblauch schälen und mit der flachen Seite des Messers andrücken.

Zunächst die Zwiebeln in einem großen Topf in Butter ungefähr 5 Minuten lang unter Rühren anschwitzen. Dann das Gemüse hinzufügen sowie Lorbeerblatt, Piment und eine gute Prise Salz. Weitere 5 Minuten lang dünsten, gut rühren, damit nichts ansetzt. Brühe dazugießen und alles zum Kochen bringen. Dann die Hitze runterschalten und alles bei mittlerer Temperatur 20 Minuten lang simmern lassen. Weißkohl dazugeben und die Suppe weitere 20 Minuten köcheln lassen. Wenn nötig, noch Wasser dazugießen. Zum Schluss mit Salz und Essig abschmecken. Mit Crème fraîche und etwas Dill servieren.

Borschtsch (Eintopf mit Roter Bete)

Zutaten für 6 Personen: 2 mittelgroße Zwiebeln, 500 g Rote Bete, 2 Karotten, 2 Kartoffeln, 1 Stange Sellerie, 1 Lauchstange, ½ mittelgroßer Weißkohlkopf, 2 Knoblauchzehen, 50 g Butter, 1 Lorbeerblatt, 1 TL gemahlenes Piment, Salz, 1,5 l Gemüse- oder Fleischbrühe, 2 EL Essig, Crème fraîche, Dill