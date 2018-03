Harald Martenstein Über eine sexistische Ikone

Kürzlich habe ich über dieses Gedicht von Eugen Gomringer geschrieben, das von der Hauswand einer Berliner Hochschule verschwinden muss. Es könnte möglicherweise als sexistisch empfunden werden, unter anderem, weil darin Frauen mit Blumen verglichen werden. Ich habe damals gefragt: Was kommt wohl als Nächstes? Als Nächstes wurde aus der Manchester Art Gallery das Gemälde Hylas und die Nymphen von John William Waterhouse abgehängt, nach Protesten mussten sie es immerhin wieder aufhängen. Es wurde 1896 gemalt. Sensible Menschen dürfen jetzt bitte nicht weiterlesen. Ich muss das Bild leider beschreiben. Übermalen Sie den Rest dieses Textes einfach, aber bitte nicht mit Blumen. Das Bild zeigt junge, nackte Frauen, die in einem Teich stehen und ganz offensichtlich erotisch an einem – spätestens jetzt die Augen schließen! – Mann interessiert sind, den sie zu sich in den Teich ziehen möchten, um Gott weiß was zu tun. So was geht gar nicht. Gemalt ist es allerdings recht gut. Nun, was kommt diesmal als Nächstes?

