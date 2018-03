Aufräumen "Darf ich das wegwerfen?"

Luna sagt, sie wolle jetzt ausmisten. Sie werde ganz viele Sachen wegschmeißen. Sie sagt: "Wenn man aufräumt, dann räumt man ja damit auch die Seele auf." Luna sagt, sie sei immer wieder überrascht, wie wenig man eigentlich besitzen müsse. So vieles könne man einfach auf eBay verschachern. Ich finde das gut, Luna hat tatsächlich mächtig aufgeräumt, ihr Zimmer sieht nun aus, als könnte man es als Operationssaal nutzen. Meine Tochter meint, dass sie von nun an weniger Zeug haben möchte, sondern nur noch Sachen, die sie auch gebrauchen kann. Ich kann sie da nur bestärken. Ständig liegt in der Wohnung Kram meiner Kinder herum, ich kann keinen Schritt tun, ohne auf ein Lego-Männchen zu treten. Dann sagt Luna, dass sie auch manches wegwerfen wolle, was ich ihr mal geschenkt habe. Eine Dose in Form eines Oreo-Kekses etwa. "Darf ich das wegwerfen?" Ich solle bitte nicht sauer sein, aber eine Blechdose in Form eines Kekses – dafür habe sie eben keine Verwendung. Als noch Kekse darin gewesen seien: okay. Aber nun sei sie leer, und so eine Dose sei eben, "äh, hässlich". Ich bin für eine Minute tatsächlich beleidigt. Habe ich damals nicht den ganzen Duty-free-Shop am Flughafen Genf durchforstet nach einem Mitbringsel für meine älteste Tochter? Die Oreo-Kekse liebt? Ist das der Dank?

Luna ist 18 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 12, 10 und 4 Jahren.

Ich bemühe mich stets, meinen Kindern von Reisen etwas mitzubringen. Ich bin beruflich oft unterwegs. Ich möchte, dass meine Kinder davon nicht nur Nachteile haben. Ich kann es durchaus persönlich nehmen, wenn man Geschenke von mir ablehnt. Im nächsten Moment fällt mir allerdings auf, dass es wohl tatsächlich niemanden gibt, der eine Blechdose in Keksform gebrauchen kann. Es war ein völlig sinnfreies Geschenk. Ich bin offenbar Teil meines eigenen Umweltproblems. Ich rege mich einerseits auf, dass die Wohnung stetig zumüllt, schleppe aber selbst ständig neuen Kram an. Wahrscheinlich bin ich materialistischer geprägt, als ich es mir eingestehen will. Dabei mag ich Verlegenheitsgeschenke eigentlich selber nicht. Wenn Besuch kommt, bringt der gerne etwas mit, oft kleine Stofftiere. Wenn man vier Kinder hat, kommen im Laufe der Jahre ziemlich viele Stofftiere zusammen. Viel mehr, als von den Kindern bespielt werden können. Es ist eine Horde, die in der Wohnung herumlungert. Unzufriedene, arbeitslose Stoffhunde, Plüschhasen und Pandabären. Mein Problem ist, dass ich schlecht etwas wegschmeißen kann. Ich bringe es nicht übers Herz. Stofftiere haben ja Augen, und meine Kinder protestieren ohnehin aufs Schärfste, wenn ich irgendeines entsorgen will. Also werden es immer mehr Stofftiere. Manchmal plagt mich die Fantasie, dass mich die Plüschbiester nachts überfallen und mit ihren plüschigen Stofftiermäulern in Stücke reißen. Ich kenne viele Kinderbuchgeschichten, in denen Kinder ein Stofftier für ihren besten Freund halten. Ich hätte mir das für Lotta, Greta und Juli auch gewünscht. Doch meine Kinder haben keine Stofftierfreunde, sie haben eine Stofftierarmee. Ich habe keines davon selbst gekauft, sie sind alle ungefragt eingewandert.

Luna hat genau ein Stofftier. Es ist ein Teddybär, den mein Bruder ihr geschenkt hat. Zur Geburt. Seitdem ist er an ihrer Seite. All die anderen Stofftiere, sagt sie, habe sie weggeworfen. Immer wieder. Ich finde, sie hat damit erfolgreich ihre Kindheit verteidigt.