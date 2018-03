Bundesminister Die Herkunft der Bundesminister

Sagenhaftes Saarland © Laura Edelbacher

Karte: Anzahl der ab 1990 amtierenden Minister, die in dem Bundesland aufgewachsen sind. Anzahl pro 1 Mio. Einwohner



Im neuen Kabinett gibt es zwei Saarländer, Heiko Maas und Peter Altmaier, und weil die neue CDU-Generalsekretärin auch aus dem Saarland kommt, glauben Teile des politischen Berlins an eine Saarland-Verschwörung. Wir geben diesem Glauben neue Nahrung: Wir zeigen, woher alle Bundesminister seit der Wiedervereinigung stammen, und wir haben ihre Zahl ins Verhältnis zur Zahl der Einwohner gesetzt. Wo die graue Fläche über die gepunktete Landesgrenze hinausreicht, ist das Land in Berlin überrepräsentiert. Aus dem Saarland kamen bisher verhältnismäßig mehr Minister als aus jedem anderen Bundesland. Nach Hamburg auf Platz zwei folgt gleich der Osten – Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Baden-Württemberg hat die zweitschwächste Quote. Sind sie dort zu clever, um in die Politik zu gehen? Auch über Berlin muss man reden. Die einzigen in Berlin aufgewachsenen Minister sind Lothar de Maizière und Christian Schwarz-Schilling. Nach den beiden, seit 25 Jahren, schaffte es kein Berliner mehr in eines der Ministerien, von denen doch die meisten in Berlin sind.

Recherche: Lilith Grull