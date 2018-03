Fischterrine mit Spinat Zu Ostern wird es grün

Zu Ostern habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht: eine Fischterrine. Die Jüngeren wissen es vielleicht nicht – so eine kalte Pastete bereitete die Hausfrau früher zu, wenn Gäste kamen. Als Hauptspeise gab’s dann vielleicht Kasseler im Quarkteig oder so. Aber eine Fischterrine ist etwas Feines: frisch und zart und dann auch noch lindgrün. Das mit dem Wasserbad klingt schlimmer, als es ist. Wasserbad ist nur eines dieser Küchenwörter, die Außenstehende einschüchtern sollen, die aber nur eine allzu banale Wirklichkeit beschreiben, nämlich die: Man füllt Wasser in eine Auflaufform. Mehr nicht? Mehr nicht.

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Etwa 20 g Butter in der Pfanne zergehen lassen, den Heilbutt darin von beiden Seiten 2 Minuten lang anbraten, salzen und pfeffern. In einer Schüssel den Fisch zusammen mit Eiweiß, Sahne, Muskat und Zitronenabrieb mit dem Pürierstab fein pürieren (oder man nimmt einen Mixer). Spinat waschen und putzen, das heißt die welken Blätter und dicken Stiele entfernen. Wieder 20 g Butter in der Pfanne zergehen lassen, fein gehackte Schalotte darin ungefähr 5 Minuten lang bei mittlerer Hitze unter Rühren dünsten, sie soll keine Farbe annehmen. Spinat in die Pfanne geben, ungefähr 4 Minuten lang am besten bei geschlossenem Deckel dünsten. Salzen. Zu der Fisch-Sahne-Mischung geben und diese noch mal pürieren, bis eine hellgrüne glatte Masse entstanden ist. Die Kastenform mit etwas Butter einfetten, Fisch-Spinat-Mischung hineingeben. Die Kastenform in eine etwas größere Auflaufform oder ein tiefes Backblech stellen und dann so viel Wasser in die Auflaufform gießen, dass es ungefähr 2 cm hoch steht. Terrine 45 Minuten lang im Ofen garen. Nach ungefähr 20 Minuten mit einem Stück Alufolie abdecken, damit sie nicht braun wird. Abkühlen lassen. Wer will, kann die Terrine stürzen. In dicke Scheiben geschnitten servieren.

Fischterrine mit Spinat

Zutaten für eine Kastenform mit 26 cm Länge: 40 g Butter plus etwas Butter zum Einfetten der Form, 700 g Heilbuttfilet, Salz, Pfeffer, 4 Eiweiß, 200 ml Sahne, 1 Prise geriebene Muskatnuss, Abrieb von ½ Bio-Zitrone, 400 g frischer Spinat, 1 Schalotte