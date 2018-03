Harald Martenstein Über eine Reise im Billigflieger

Ich bin immer sparsam gewesen, das liegt mir im Blut. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, die auch was mit Medien machen, habe ich nie gekokst, Koks ist mir zu teuer. Jetzt bin ich zum ersten Mal mit Ryanair geflogen, der berühmten Billigfluglinie. Ich dachte, das wird ähnlich sein wie bei Ikea, Ikea ist ja okay. Wir wurden von Uniformierten auf das Flugfeld geführt, dort standen wir eine ganze Weile im Regen, der sehr kalt war. Dann rannten wir auf Geheiß der Uniformierten im Gänsemarsch zum Flugzeug, ich glaube, ein paar Alte und Kinder blieben zurück. Als wir drin waren, ertönte aus dem Lautsprecher, sehr streng, das Kommando, dass wir as soon as possible unsere seats einnehmen sollen. Manche Leute hatten reservierte Plätze, andere nicht. Die anderen setzten sich irgendwohin, bis diejenigen kamen, die genau diesen Sitz reserviert hatten, dann standen die anderen wieder auf und suchten verzweifelt einen neuen Sitz, während aus dem Lautsprecher wieder Kommandos kamen. Im Flugzeug war es sehr heiß, wie früher in sowjetischen Hotelzimmern, und weil wir alle nass waren, entstand Saunaklima. Ich habe die ganze Zeit an Dokumentarfilme über ethnische Säuberungen gedacht, obwohl das natürlich ein unangemessener Vergleich ist. Bitte machen Sie diesen Vergleich nicht nach.

