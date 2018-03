Kevin Kühnert Über kostenlos bereitgestellte Nahrung

Seit Reinhard Meys Lied Die heiße Schlacht am kalten Büfett weiß man, dass an kalten Buffets generell zu viel, zu ungesund und zu frikasseelastig gegessen wird. Seit 1972, als das Lied erschien, hat sich in Deutschland viel getan, aber gerade im Buffetbereich gibt es Nachholbedarf. Buffets dienen dazu, eine hungrige Meute nicht nur satt zu kriegen, sondern ihr das Gefühl zu geben, sie werde erstklassig bewirtet. Darum gibt es Lachs, der nicht schmeckt, und um sich den schmackhaft zu trinken, braucht es sogar Alkohol. Wahrscheinlich auch, um zu vergessen, dass Hautschuppen von den anderen aufs Vitello tonnato gesegelt sein könnten.

Der Juso-Chef Kevin Kühnert hat bekannt gemacht, dass sich nicht nur alle generell an Buffets zu heftig bedienen, sondern auch, und vor allem, die AfD. Weil diese Partei die Rundfunkgebühren gerne abgeschafft sähe, einige ihrer Mitglieder jedoch bei einem Buffet, das vor der Talkshow "Maischberger" bereitstand, offenbar gut zugegriffen haben, erkannte Kühnert "Bigotterie" und veröffentlichte den Konsum der AfD-Leute: Buffet leer geräumt und drei Flaschen Wein weggetrunken.

Das ist in der Tat twitterwürdig, denn ein ganzes Buffet leer zu räumen als Kleingruppe, davon war selbst bei Reinhard Mey nicht die Rede, und das ist, besonders wenn andere Hungrige und sogar Journalisten beteiligt sind, eine strategisch schwierige Sache. Man muss die Buffetbeteiligten geschickt abdrängen und in Gespräche verwickeln, während man sich seinen Teller so voll wie möglich packt.

In seiner Offenheit, für die Kevin Kühnert gerade so geliebt wird, twitterte er außerdem, was sein Pressesprecher gegessen und getrunken habe: fünf Salzstangen und eine Bionade. Salzstangen und Bionade! Das klingt nach einem Kindergeburtstag, organisiert von Eltern, die nicht mitmachen wollen beim Kindergeburtstagswettrüsten. "Nein, bei uns gibt es keine Buttercreme oder Schaumküsse, nicht mal Haribo, und an Mezzo Mix denken wir erst gar nicht!" Die Gesellschaftskritik stand bislang heimlich tröstend auf der Seite von Kevin Kühnert, wenn ihn die Bild-Zeitung "Milchgesicht" nannte. Wider die Herabwürdigung von Männern, die jung sind und so aussehen! Würde sich bei Frauen niemand trauen. Aber wenn Kühnert sich und seine Kumpels in das kulinarische Umfeld von Kindergeburtstagen der übelsten Sorte rückt, darf er sich über den nächsten Schmäh nicht beschweren. Auch nicht, wenn Mami ihn abholt um 19 Uhr, gleich nach der letzten Runde "Nachts um zwölf kommen die Geister".