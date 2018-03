Christian Ulmen "Als Kind hab ich mich 24 Stunden am Tag geschämt"

ZEITmagazin: Herr Ulmen, nachdem Sie die Schule abgeschlossen hatten, sind Sie nach London gezogen, um für MTV zu arbeiten. Wie war das für Sie?

Christian Ulmen: Als ich noch in Hamburg lebte, lief MTV während der Hausaufgaben und auf Partys. Wenn eine Musikvideo-Premiere von Pearl Jam auf MTV angekündigt wurde, haben wir die Schule geschwänzt und es geguckt. Der Fernseher war ein Altar. Wir saßen davor und verehrten die Bands und Moderatoren. Plötzlich sollte ich selbst Teil davon sein! Ich stand auf einmal im Make-up-Room neben all diesen Gesichtern, die ich bereits so gut kannte.

ZEITmagazin: Was hat Ihnen an Ihrem Job am meisten zu schaffen gemacht?

Ulmen: Die Ansage: Sei vor der Kamera einfach du selbst! Das habe ich nie verstanden. Wie soll denn das gehen? Als Moderator habe ich meine Sendung so gemacht, wie ein Maler ein Bild schafft. Es war ein Konstrukt, eine Rolle. Hinter der Kamera riss ich keine Witze.

ZEITmagazin: Haben die Menschen, die Ihnen auf der Straße begegnet sind, den Unterschied zwischen der Kunstfigur und dem echten Christian Ulmen verstanden?

Christian Ulmen, 42, wurde als Moderator des Musiksenders MTV bekannt. 2003 wechselte er ins Schauspielfach und übernahm die Hauptrolle des Kinofilms Herr Lehmann. Diesen Donnerstag startet die zweite Staffel seiner Serie Jerks bei Maxdome.

Ulmen: Nein, sie erwarteten natürlich, dass sie die Person kriegen, die sie aus dem Fernsehen kennen. Ist ja auch nachvollziehbar. Sie dachten, ich sei ihr Kumpel, weil sie mich jeden Tag per Glotze in ihr Wohnzimmer gelassen haben. Völlig okay, aber mich hat das angestrengt.

ZEITmagazin: Wie sind Sie damit umgegangen?

Ulmen: Meine Rettung war der Regisseur Leander Haußmann. Als er mir 2002 die Hauptrolle von Herr Lehmann anbot, spürte ich: Das ist genau das, was ich die ganze Zeit schon mache – eine Rolle spielen. Ich hörte als Moderator auf und merkte, dass die Leute nicht mehr auf mich zukamen und dachten, ich sei ihr bester Freund. Bei einem Schauspieler weiß man: Der spielt das nur.

ZEITmagazin: In Ihrer Serie Jerks stellen Sie einen Mann namens Christian Ulmen dar. In der ersten Folge der neuen Staffel wachen Sie nach einem One-Night-Stand neben einer fremden Frau auf und überlegen, ob Sie es Ihrer Freundin beichten sollen. Eine Szene aus Ihrem echten Leben?

Ulmen: Jerks ist die Adaption einer dänischen Serie. Viele Plots stammen von dort, sind aber mit eigenen Geschichten gemischt. Was wahr ist, verrate ich nicht.

ZEITmagazin: Okay, anders gefragt: Was tun Sie, wenn Sie im echten Leben in peinliche Situationen geraten?

Ulmen: Als Kind hab ich mich 24 Stunden am Tag geschämt. Mir war alles peinlich. Im Erwachsenenalter hab ich mich dann nur noch sechs Stunden am Tag geschämt und die Komik entdeckt, die darin steckt. Ich schaue von oben auf meine Blamage und kann sie lustig finden.

ZEITmagazin: Wie viele Stunden am Tag schämen Sie sich jetzt?

Ulmen: Ich denk mal: drei Stunden. Vielleicht auch nur zwei.

ZEITmagazin: Und wofür?

Ulmen: Bei Jerks habe ich auch Regie geführt, im Moment schneide ich die Serie. Im Rohmaterial sehe ich, wie ich den Schauspielern Anweisungen gebe. Oft lache ich dabei künstlich. Bemüht, am Set eine gute Stimmung herzustellen, bin ich nur der Typ, der so komisch lacht. Es ist mir sehr unangenehm, das zu sehen.

ZEITmagazin: Viele Leute lachen künstlich.

Ulmen: Absolut! Man ist mit seiner Scham und Pein nicht allein.

ZEITmagazin: Wenn Sie aus solchen Situationen eine lustige Filmszene machen, lachen die Zuschauer, weil sie das peinliche Gefühl nachempfinden können ...

Ulmen: ... und das spendet Trost. Lachen ist hier das Heilmittel, das den Schmerz der peinlichen Momente lindert.

ZEITmagazin: In Jerks wie auch im echten Leben haben Sie eine Patchworkfamilie. Ihr zwölfjähriger Sohn stammt aus Ihrer ersten Ehe, die fünfjährige Tochter aus der zweiten. Kommen die beiden gut miteinander zurecht?

Ulmen: Die lieben sich. Mein Sohn ist alle zwei Wochen vier Tage bei mir, in der restlichen Zeit ist er bei seiner Mutter. Das geht seit acht Jahren so, ist aber immer noch von einer klaren Traurigkeit umflort. Es gibt Leute, die Patchwork romantisch verklären, aber ich finde es nicht ideal. Meine Vorstellung von Familie ist, dass man zusammen ist.

ZEITmagazin: Wie bekommt man das hin?

Ulmen: Das kann man nur ertragen lernen. Eine Scheidung hat viele absurde Aspekte, aus denen man etwas Komisches ziehen kann. Sein Kind zu vermissen ist niemals lustig: Das ist tragisch. Die Kindsübergabe an der Tür indes, wenn die Mutter die Rückgabe der Thermowäsche anmahnt, ist natürlich extrem lustig.

Das Gespräch führte Khuê Pham. Sie gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl, dem Psychologen Louis Lewitan, Evelyn Finger, Anna Kemper, Ijoma Mangold und Christine Meffert zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe.