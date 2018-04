Namen Namensverdrehungen

Namensverdrehungen © Laura Edelbacher für ZEITmagazin

Wenn Deutsche über Dritte sprechen, dann wird ein Mann, der laut Ausweis Georg Müller heißt, schnell zum "Müller Georg". Oder eine Anna Müller zur Müller Anna. "Der Müller Georg ist krank" ist ein vollkommen normaler Satz in Bayern, erst recht unter älteren Leuten. Je mundartlicher jemand spricht, umso eher dreht er Vor- und Nachname um. Das ist vor allem im Süden der Fall, wo Dialekte noch eher Bestand haben als im Norden. Wenn dort trotzdem mal Müller Georg auftaucht – vielleicht heißt er hier Schulten Fritze –, ist wohl das in dieser Region verbreitete Platt die Ursache. Als im Mittelalter die Nachnamen aufkamen, war die Reihenfolge "Nachname Vorname" die übliche. Erst die Hochsprache hat das umgedreht. Eine deutsche Eigenheit ist die Umkehrung nicht: In Ungarn, China und Japan spricht man bis heute so. Ist auch nicht unlogisch: Das Hirn kann durch die erste Info "Nachname" den Gemeinten besser eingrenzen als durch die erste Info "Vorname". Wer das nicht glaubt, hat noch nie in einem Büro mit 17 Michaels und Christinas gearbeitet.

Quelle: Atlas zur deutschen Alltagssprache