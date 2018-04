Fähigkeiten "Ich kann alles"

Eltern erzählen gern davon, was ihre Kinder so alles können. Eltern sind auch immer sehr erstaunt darüber, was ihre Kinder schon können. Manchmal sind sie sogar besorgt ob der beeindruckenden Fähigkeiten ihrer Kinder. Ich habe in meinem Bekanntenkreis mehrere Beispiele von Elternpaaren, die befürchten, ihre Kinder könnten hochbegabt sein. Hochbegabte Kinder haben es ja bekanntlich schwer im Leben, sie langweilen sich in der Schule und kommen mit den Lehrern über Kreuz, welche die Hochbegabung nicht erkennen und deswegen die Kinder in Mathe mit dem Zahlenstrahl langweilen, anstatt sie die Nachkommastellen der Kreiszahl Pi berechnen zu lassen. Solche Kinder, so sagt man, seien oft sogar versetzungsgefährdet, weil der Schulbetrieb sie frustriere. Ich höre übrigens nie, dass Eltern sich erleichtert darüber äußern, dass festgestellt wurde, dass ihre Kinder nicht hochbegabt sind und sie deshalb höchstens wegen anerkannt schlechter Leistungen nicht versetzt werden.

Juli ist 4 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 12 und 10 Jahren.

Wenn ich von den Fähigkeiten meiner eigenen Kinder berichten darf: Juli kann schon alles. Jedenfalls nach eigener Auskunft: "Ich kann alles", sagt sie. Und wenn ich nachfrage, sagt sie: "Ich kann mehr als du! Ich kann malen, lesen, schreiben und Pferd spielen."

Zumindest partiell hat Juli damit recht. Ich kann sehr schlecht Pferd spielen. Juli hingegen ist ein fantastisches Pferd. Lesen und schreiben kann Juli nicht besser als ich, aber zumindest ein J erkennt sie, weil das nämlich ihrer Meinung nach der beste und edelste Buchstabe von allen ist.

Ich kann nicht malen, Juli dagegen malt die ganze Zeit. Sie malt Häuser, Himmel, Mama, Papa, Geschwister, Pferde ("und Revolver!", wird mir als Ergänzungswunsch zugetragen, als ich Juli diesen Text vorlese. Das stimmt, von mir hat sie das aber nicht). Ich verstehe, dass es für Juli so aussieht, als könnte sie im Vergleich zu mir schon eine ganze Menge.

Es gibt allerdings auch Sachen, die meine jüngste Tochter nicht kann. Zum Beispiel laufen. Wir müssen manchmal nur eine kurze Strecke zurücklegen, etwa die 100 Meter vom Supermarkt nach Hause. Mitten auf dem Weg kann Juli auf einmal nicht mehr laufen. Die Beine tun dem Kind weh, und es hat keine Ahnung, wie man jetzt einen Fuß vor den anderen setzt. Juli findet es ungerecht, wenn ich in solchen Momenten nicht die nötige Empathie aufbringe und sie trage. Wo ich doch nur zwei volle Einkaufstüten in den Händen halte.

Etwas anderes, was meine Tochter ganz, ganz schlecht kann, ist, sich selbst anzuziehen. Juli wechselt nicht so gern ihre Kleidung, weil das meist mit einer Verschlechterung der aktuellen Situation einhergeht. Wer den Schlafanzug anzieht, muss erfahrungsgemäß ins Bett. Wer morgens die Schuhe anzieht, muss aufhören zu spielen und in die Kita gehen. Für Juli ist es unverständlich, warum die anderen in der Familie sich ständig ohne Aufforderung anziehen, um sich an unbequeme Orte zu begeben. Meine Tochter macht da nicht mit. Sie zieht sich nicht an, weil sie es nicht kann. Sie nimmt den Pulli, zerrt ihn sich so über den Kopf, dass es gar nicht klappen kann, und ruft voller Selbstanerkennung: "Guck mal, Papa, wie ich das nicht kann!" Passiver Widerstand als höchste Form des zivilen Ungehorsams. Ich sag es nicht gern, aber ich fürchte, mein Kind ist hochbegabt.