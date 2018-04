Milchaufschäumer Mirko Borsche verschönert seine Küche mit einem Milchschäumer

Früher war die Küche ein versteckter Ort, an dem die Mutter gekocht hat, während der Vater die Zeitung las oder die Gäste unterhielt. Erst wenn alles fertig war, kam sie hinaus ins Wohnzimmer und servierte das Essen. Inzwischen hat sich nicht nur die Arbeitsaufteilung zwischen Frau und Mann verändert, man wohnt auch anders. Viele Menschen leben in Wohnungen mit offener Küche. Das spart Platz und führt dazu, dass man 80 Prozent seiner Zeit dort verbringt.

Mirko Borsche ist Creative Director des ZEITmagazins und schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Die Küche ist also ein Ort, an dem man Besuch empfängt oder am Wochenende mit der Familie lange frühstückt. Ein geselliger Ort, er soll gut aussehen. Manche Leute schaffen sich zum Beispiel Kupferkessel an, die man zwar schlecht benutzen kann, die aber optisch viel hermachen. Aus demselben Grund wollte ich den elektrischen Milchschäumer von Bialetti testen: Mit seinem Edelstahlgehäuse strahlt er eine gewisse Eleganz aus.

Die Marke ist mir schon lange sympathisch, weil sie das lustigste Logo der Welt hat: ein Italiener mit einer dicken Nase und einem buschigen Schnurrbart. Er erinnert mich an das HB-Männchen oder Meister Proper, die Werbefiguren einer anderen Zeit. Bialetti hat hingegen immer noch den Mann mit dem Schnurrbart. Das finde ich vertrauenerweckend.

Als ich den Milchschäumer zum ersten Mal benutzt habe, habe ich nicht auf die Markierungslinie im Inneren des Gefäßes geachtet, beim Schäumen ist viel Flüssigkeit herausgespritzt. Wenn man sich aber daran hält, funktioniert es ganz wunderbar: Die Milch wird erst erwärmt und dann geschäumt. Das Gerät kann man danach einfach mit kaltem Wasser abspülen und stehen lassen.

Technische Daten

Leistung: 500 Watt

Fassungsvermögen: 240 ml

Hitze der Milch: 68 Grad

Preis: 49,49 Euro