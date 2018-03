Paula Beer "Im Traum wurde ich von Schaufensterpuppen verfolgt"

Nach dem Aufwachen denke ich oft, dass ich eigentlich noch ein paar Stunden Schlaf brauchte, um mich von meinen Träumen zu erholen. In meinen Träumen geschieht so viel, dass es mir vorkommt, als würden in einer Stunde Jahre vergehen. Direkt nach dem Aufwachen kann ich mich eigentlich immer an diese Träume erinnern, im Laufe des Tages vergesse ich sie dann.

Paula Beer, 23, ist in Mainz geboren. 2016 wurde sie bei den Filmfestspielen in Venedig als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Gerade war sie in der TV-Serie Bad Banks zu sehen. Am 5. April startet Christian Petzolds Literaturverfilmung Transit mit ihr in der Hauptrolle.

Als Kind hatte ich einen wiederkehrenden Albtraum, in dem ich von grauen Schaufensterpuppen verfolgt wurde, die in einem Auto hinter mir herfuhren. Ich weiß noch, dass es zu dieser Zeit ein Modegeschäft bei uns in der Nähe gab, das solche Puppen im Schaufenster hatte. Vor denen habe ich mich gegruselt.

Wir sind in meiner Kindheit häufig umgezogen. Es heißt ja, ständige Ortswechsel seien belastend für ein Kind, aber für mich war es nicht so schlimm. Eigentlich wurde mit jedem Umzug für mich alles besser. Ich hatte das große Glück, jeweils zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu ziehen. Als Kind konnte ich auf dem Land über Felder toben, später sind wir dann nach Berlin gezogen. Perfekt! Neue Freunde habe ich auch immer gefunden.

Von der Schauspielerei träumte ich zunächst nicht. Meine besten Freundinnen gingen in Theater-AGs, und ich fand es blöd, dass sie oft nachmittags keine Zeit hatten. Da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das halt auch. Sobald ich das erste Mal auf der Bühne stand, war ich infiziert. Danach war Schauspielerei für mich aber nie Schwärmerei, sondern immer Teil meines realen Lebens.

Ich möchte mich allerdings nicht nur über meine Arbeit definieren. Nichts mit mir anfangen zu können, wenn ich nicht drehe, nicht zu wissen, wer ich bin, wenn ich gerade mal keine Rolle spiele – das wäre ein Albtraum für mich. Als ich angefangen habe, in Filmen mitzuspielen, war ich 14 und ging noch zur Schule. Ich wusste immer, dass ich unbedingt mein Abitur machen wollte. Ich denke, das hat mich geerdet. Nach den Dreharbeiten wartete wieder der Schulalltag auf mich.

Vor Kurzem habe ich die Arbeit etwas zurückgefahren. Im vergangenen Jahr habe ich so viel gedreht. Ich kann nicht ständig Fiktion aus Fiktion schaffen, zwischendurch muss ich auch mal meinen anderen Interessen und Leidenschaften nachgehen.

Für die Zukunft träume ich davon, jedes Projekt zu einer Herzensangelegenheit machen zu können. Ich möchte keine Rolle annehmen müssen, von der ich nicht überzeugt bin, nur weil ich meine Miete zahlen muss. Ich träume davon, dass ich meine kindliche Begeisterung nicht verliere. Es wäre toll, wenn ich auch mit 40 noch vor jedem Casting und vor jedem ersten Drehtag aufgeregt wäre.

Auf der anderen Seite neige ich dazu, manche Dinge zu ernst zu nehmen. Außerdem bin ich eine Klugscheißerin, ich bin immer davon überzeugt, recht zu haben. Ich wünsche mir, in Zukunft etwas entspannter zu werden und mehr darauf vertrauen zu können, dass alles gut werden wird. Toll wäre also eine Balance zwischen kindlicher Begeisterung und erwachsener Gelassenheit.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio