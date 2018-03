Petersilienrisotto In der Hauptrolle: Petersilie

Petersilie ist ein unscheinbares Kraut, doch neulich traf ich sie als elegantes Sträußchen in einem weiß ausgeleuchteten Glaskasten thronend an: Vertical Farming. Das ist eine neue Technologie, die Pflanzen nicht mehr auf dem Feld, sondern auf so etwas wie Paletten wachsen lässt, die man übereinanderstapelt. Die Umweltbedingungen werden nachgestellt, nur in perfekt, sodass die Pflanzen in ihrem Kasten genau die richtige Menge Wärme, Licht und Wasser bekommen. Ich möchte nicht die gute Start-up-Stimmung kaputt machen, aber ich frage mich schon, wie sinnvoll es ist, Sonnenlicht in Elektrizität zu verwandeln, um sie dann in Sonnenlicht zu verwandeln. Aber so muss man natürlich nicht fürchten, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze vernichtet. In diesem Risotto spielt die Petersilie die Hauptrolle, man braucht recht viel davon, weshalb man vielleicht besser einen großen Strauß aus horizontalem Anbau nehmen sollte.

Wasser zum Kochen bringen. Petersilienblätter 3 Minuten lang auskochen. Abgießen und abtropfen lassen. Zusammen mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl zu einer glatten Masse pürieren. Zwiebel fein hacken, Sellerie in feine Scheiben schneiden. Speck würfeln und in einem Topf anbraten. Das Fett sollte austreten – wenn nicht, etwas Olivenöl dazugeben. Zwiebel und Sellerie hinzufügen und alles unter Rühren 5 Minuten lang anschwitzen. Risottoreis dazugeben, noch mal 3 Minuten dünsten. Mit Weißwein ablöschen. Brühe dazugießen: jeweils ungefähr 100 ml, unter Rühren einkochen lassen, wiederholen, bis der Reis gar ist. Zum Schluss Petersilienpüree, Butter und Parmesan unterheben.

Petersilienrisotto

Zutaten für 2 bis 3 Personen: 100 g Petersilienblätter, Saft von ½ Zitrone, Salz, Pfeffer, 6 EL Olivenöl, 1 Zwiebel, 1 Stange Sellerie, 60 g Speck, 170 g Risottoreis, 100 ml Weißwein, ca. 500 ml Brühe, 30 g Butter, 50 g Parmesan