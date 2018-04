Eero Aarnio Das 85-jährige Kind

Heute Nacht hat es ihn wieder aus seinen Träumen gerissen. Das Bild einer Tischlampe, er sah die Umrisse ganz klar vor sich: ihre Form von vorn, ihre Form von hinten. Als er sich aus dem Bett erhob, muss es vier oder fünf Uhr morgens gewesen sein. Er tapste in die Küche, machte sich einen Kaffee und setzte sich an seinen Schreibtisch. Durch die breiten Fenster sah er, wie sich die Dunkelheit in den Morgen verabschiedete. Er griff sich einen seiner blauen Bleistifte und begann zu zeichnen. Erst als er die Schritte seiner schlaftrunkenen Frau hörte, schaute er auf. "Pirkko!", rief er ihr zu, "ich habe eine richtig gute Idee!"

