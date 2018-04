Eva Schulz "Das Einzige, was mich nervt: Als 'Stimme der jungen Generation' bezeichnet zu werden"

Eva Schulz 27, ist im münsterländischen Borken aufgewachsen. Seit einem Jahr moderiert sie für Funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das Politikformat Deutschland3000 auf Facebook. Vom Medium Magazin wurde sie kürzlich zur Unterhaltungsjournalistin des Jahres gewählt

Oft liege ich abends wach und finde nicht in den Schlaf. Meine Gedanken fahren Karussell – ans Träumen ist gar nicht zu denken. Manchmal beneide ich meine Freunde, wenn sie mir von ihren Träumen erzählen. Ich kann zu solchen Gesprächen nicht viel beitragen, denn ich habe keine Träume, jedenfalls keine, an die ich mich nach dem Aufwachen erinnere. Dabei wünsche ich mir oft einen solchen Zufluchtsort. Über dieses Problem habe ich mich vor Kurzem mit einer Freundin unterhalten. Sie kennt mich sehr gut, und sie sagte, dass es vielleicht helfen würde, nach 18 Uhr etwas langsamer zu reden, um in einen ruhigeren Modus zu kommen. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie recht sie damit hat und wie schnell ich in letzter Zeit durch mein Leben geprescht bin. Ich habe in Frankreich, Israel, Belgien und Österreich gelebt. Immer neue Städte kennenzulernen hat mich fasziniert. Ich habe dadurch viel über die Welt erfahren.

Globale Zusammenhänge zu erkennen und im Kleinen das große Ganze zu begreifen, davon habe ich bereits als Teenager geträumt. Wahrscheinlich kommt das automatisch, wenn man wie ich auf dem Land aufgewachsen ist. Die nächste größere Stadt lag etwa eine Autostunde von meinem Elternhaus entfernt. Und so war das Internet für mich die einzige Möglichkeit, mehr über die Welt zu erfahren und Leute zu treffen, die sich für ähnliche Dinge interessieren wie ich.

Das Netz wurde für mich zu einem Ort, der meine Sehnsüchte stillte und ein Ventil für meine Kreativität bot. Von meinem Vater hatte ich ein Buch geschenkt bekommen, es hieß HTML für Kids. Damit habe ich gelernt, Webseiten zu programmieren, HTML wurde gewissermaßen zu meiner ersten Fremdsprache. Mit 14 hatte ich mein eigenes Blog. Es gab mir die Möglichkeit, mich auszutoben. Als ich älter wurde, habe ich festgestellt, dass es für junge Leute nur wenige Anlaufstellen gibt, wenn man sich eine Meinung bilden will zu dem, was in Deutschland und der Welt passiert. Man kann gucken, was Jan Böhmermann zu bestimmten Themen sagt, aber das war’s auch schon. Es gibt im Netz und in den traditionellen Medien nur wenige junge Stimmen mit Haltung. Und weil es niemanden gab, der das vorantrieb, entwickelte ich das Gefühl: Irgendwer muss es ja machen. So entstand die Idee zum Politikformat "Deutschland3000". Es ging mir dabei nicht darum, gesehen zu werden, obwohl natürlich ein gewisses Sendungsbewusstsein dazugehört, wenn man vor eine Kamera tritt. Ich wollte einfach eine Meinung vertreten und damit eine Diskussion in Gang bringen.

Eine Meinung zu vertreten, davor scheuen sich all die YouTuber und Influencer. Sie haben keinen Bock, ihre Abonnenten und Anzeigenkunden zu verprellen. Ich aber habe diese Sorge nicht – das ist mein journalistisches Privileg. Das Einzige, was mich nervt: als "Stimme der jungen Generation" bezeichnet zu werden. Ich habe nicht den Anspruch, für so viele unterschiedliche Menschen zu sprechen, das will ich mir auch nicht anmaßen. Ich finde, es sollte verschiedene Stimmen geben.

