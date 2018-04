Russell Crowe Über den Wert der Ehe

Russell Crowe und Danielle Spencer lassen sich scheiden, nach 15 Jahren Ehe. Crowe nimmt das zum Anlass, einiges aus seinem Privatbesitz zu versteigern. Eine löbliche Idee, man soll ja neue Lebensabschnitte unbedingt feiern, sich symbolisch von Altlasten befreien. Das ist sicher sehr gesund.

Es trifft sich dabei gut, dass Russell Crowe ein berühmter Schauspieler ist. Bei den meisten Menschen interessieren sich Leute nämlich sehr wenig für die Gegenstände, die sich in einer Beziehung so ansammeln: die hässliche Tonschale vom Weihnachtsmarkt, das Unheilig- Konzertticket von 2005, die gemeinsame Duftkerzensammlung. Das wirft alles nichts ab. Oder ist sogar unverkäuflich, und darum streitet man sich um den weiteren Verbleib der 100 Milliliter Massageöl "Vanille-Lavendel".

Der Brillantring, den Crowe Spencer geschenkt hat, mag genauso hässlich sein wie die Tonschale, lässt sich aber besser verkaufen, in seinem Fall im Auktionshaus Sotheby‘s. Die Welt ist rund, aber nicht gerecht. Das Gute ist, dass man sich als Normalmensch von Crowe zumindest die Haltung abschauen kann. Auf dem Katalog des Auktionshauses prostet er dem Betrachter zu, darüber steht in edel wirkender Schrift: "Die Kunst der Scheidung". Eine geniale Idee: Wenn man so ein Beziehungsende als gemeinsames Projekt betrachtet und nicht nur als Wand, gegen die man gemeinsam gefahren ist, verliert das Ganze seinen Schrecken und wird zur letzten gemeinsamen Unternehmung. Das Scheitern wird zur Kunstform. Cheers. Das ist eine Haltung, von der bei der aktuellen Scheidungsrate fast die Hälfte aller Ehepaare irgendwann profitieren kann.

Crowe bestärkt einen, dass man in eine Beziehung investieren sollte (es müssen nicht gleich Gitarren und Autos sein), auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass man nicht gemeinsam alt wird. Man kennt ja im Gegensatz dazu Paare, die sich zwei Jahre lang überlegen, ob sie sich nun gemeinsam eine Spülmaschine anschaffen sollen, sich anschließend trennen und dann im größten Trennungsschmerz immer noch von Hand abspülen und dabei das Spülwasser durch ihre Tränen verdünnen.

Crowes Auktion wirkt nicht wie ein verzweifelter Schlussstrich, sondern sie macht aus dem gemeinsamen Besitz eine Trophäensammlung. Die Beziehung mag am Ende gescheitert sein, doch das heißt nicht, dass sie nichts wert war. Bei Crowe sind es einige Millionen. Bei Normalbürgern halt so viel wie eine halbe gut erhaltene Spülmaschine.