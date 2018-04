Schleim "Ich mag eher Fluffy Slime"

Greta ist 11 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 12 und 4 Jahren

Greta hat Geburtstag. Sie wünscht sich: eine Peel-off-Maske, Kaiser-Natron, Kontaktlinsenflüssigkeit. Es ist schön, wenn sich die Kinder keine Smartphones und Quadrokopter zum Geburtstag wünschen. Aber Gretas Bescheidenheit hat einen bestimmten Grund: Sie liebt Schleim. Schleim ist ihre Leidenschaft. Bei Schleim (oder wie die Kinder sagen: Slime) handelt es sich um eine gallertartige, amorphe Masse, die man in Fäden auseinanderziehen und wieder zusammenkneten kann. Greta verbringt viel Zeit damit, mit ihren Geschwistern in ihrem Zimmer herumzuhängen und diverse Zutaten zusammenzurühren. Ich habe noch nicht feststellen können, dass es ihr tatsächlich einmal gelungen wäre, Schleim in der richtigen Konsistenz herzustellen. Es ist offenbar eine eigene Alchemie. Ich finde im Haushalt nur immer wieder Reste missglückter Schleim-Experimente. Schüsseln mit bröckeligem, undefinierbarem Inhalt, irgendetwas zwischen Tapetenkleister und Zuckerguss.



Greta sagt, es gebe verschiedene Arten von Slime. Da wäre klarer Schleim, der aussehe wie Wasser. Der sei aber langweilig. "Ich mag eher Fluffy Slime", sagt Greta. Fluffy Slime habe eine fast gummiartige Konsistenz. Greta würde gerne Fluffy Slime zusammenmischen, aber das ist wohl besonders schwierig. Man kann Schleim mit Bastelkleber machen, aber der trocknet offenbar nach gewisser Zeit ein. Besser, aber anspruchsvoller soll aus Rasierschaum, Kontaktlinsenflüssigkeit, Natron und jener Peel-off-Maske hergestellter Schleim sein. Es ist eine Frage von Dosierung, Konsistenz und Mischverhältnis. Auf dem Weg zum perfekten Schleim hat Greta noch viel vor sich. Und ich werde noch viele Schüsseln mit Schleim-Fehlschlägen entsorgen müssen.



Ich habe mich über Schleim informiert. Es gibt im Internet Rezepte für "Happy Easter Slime" (den man in Eier abfüllt), es gibt Glitzerschleim für festliche Anlässe, es gibt Surprise-Schleim, in den man kleine Geschenke verpacken kann, es gibt essbaren Schleim. In den USA sollen es einige Teenager zu Schleim-Gurus gebracht haben. Sie vertreiben ihren Schleim kommerziell und unterhalten eigene YouTube-Kanäle. Ich glaube aber, das Rezept für den wirklich perfekten Schleim wird so gut gehütet wie das von Coca-Cola. Vermutlich ist es ähnlich.

Es ist ja oft so, dass Kinder Interessen haben, mit denen die Eltern nicht so viel anfangen können. Als ich ein Kind war, wollte ich unbedingt einen Computer haben. Heimcomputer waren das große Ding. Meine Eltern scheuten damals die Investition. Sie schenkten mir ein Buch über Computer. Vielleicht wäre ich ein deutscher Bill Gates geworden, hätte ich damals einen Computer gehabt. Über Computer zu lesen war jedoch ernüchternd. So gesehen habe ich es heute viel einfacher. Die Zutaten für Schleim kosten sogar weniger als ein Buch über Schleim. Und wer weiß, welche Zukunft dem Schleimgeschäft noch beschieden ist? Vielleicht werden wir in 30 Jahren lachen über die Zeit, als man Lebensmittel noch nicht vollständig als Schleim zu sich nahm. Als man sich noch nicht in Schleim zum Schlafen bettete, als unser Leben noch nicht vollständig verschleimt war. Ich möchte dereinst nicht von meiner Tochter vorgeworfen bekommen, ich hätte nicht alles getan, um sie beim Aufbau eines Schleimimperiums zu unterstützen. Es ist auch der einzige Weg, um zu verhindern, dass ständig der Rasierschaum aus dem Bad verschwindet.