Deutschland Einzigartiges

Karte: Eine Auswahl an Einzigartigkeiten, die deutsche Orte zu bieten haben

Man erkennt an dem geläufigen Grammatikfehler, "einzigster" statt "einziger" zu sagen, das übergroße Bemühen des Sprechers, den Superlativ ja nicht zu klein wirken zu lassen. Jeder ist gerne der Einzige in irgendwas, denn wenn man der Einzige ist, dann muss man nicht mehr mühsam diskutieren, weshalb man als Nicht-Einziger trotzdem der Beste unter den Mitstreitern ist. Darum mühen sich selbstverständlich auch Städte, herauszufinden, welche Dinge nur sie und wirklich nur sie in ganz Deutschland haben. Und wenn sie es dann gefunden haben, werben sie damit, zum Beispiel so: "Im Weidenbacher Ortsteil Triesdorf befindet sich übrigens auch der einzige Biberlehrpfad Deutschlands." Hello! Die Karte zeigt eine unvollständige Auswahl der Einzigartigkeiten deutscher Städte, mit denen diese selber werben. Sehr schön ist etwa die "fahrplanmäßig verkehrende Museumspferdebahn" auf Spiekeroog. Museumspferdebahnen, die ab und an, nach Lust und Laune der Pferde verkehren, hat jeder. Die Gemeinde Spiekeroog ist aber bei Weitem nicht die einzigste, die so schön wirbt.

Recherche Anton Dorow